Nuovo spazio dedicato alle novità su Brave and Beautiful, la popolare Serie TV con gli attori Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyüküstün. Gli spoiler della puntata trasmessa il 6 settembre su Canale 5 raccontano che Cahide scoprirà che davvero aspetta un figlio. Suhan, invece, non si troverà d'accordo con il comportamento del marito Cesur.

Brave and Beautiful puntata 6 settembre: Cahide è in attesa di un bambino

Le anticipazioni di Brave and Beautiful riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno modo di seguire lunedì 6 settembre in Italia annunciano grandi novità.

In dettaglio, la famiglia Korludag rimarrà vittima di una grave intossicazione alimentare. In particolare, Korhan e sua moglie accuseranno dei brutti malori. Una situazione che preoccuperà moltissimo Mihriban, la quale porterà Cahide in ospedale per fare dei controlli visto il suo stato interessante. Ed ecco che la moglie di Korhan temerà che la sua falsa gravidanza venga scoperta, se non accadesse il colpo di scena. Cahide scoprirà di essere davvero in attesa di un bambino.

Cesur, nel frattempo, scoprirà il risultato dell'autopsia sui resti di suo padre. In dettaglio, l'uomo capirà che Hasan non si è suicidato ma qualcuno gli ha sparato un colpo a bruciapelo. Per questo motivo, il marito di Suhan si precipiterà in azienda dove avrà un duro faccia a faccia con Tahsin, che sarà fortunatamente interrotto dall'arrivo della polizia, del procuratore e della stessa figlia dell'uomo.

Nuova frattura tra Suhan e il marito Cesur

Nel corso della puntata di Cesur ve Güzel del 6 settembre, Cesur avrà intenzione di scoprire dove si trova Riza per conoscere cos'era realmente successo quella notte in cui è morto suo padre. L'uomo, infatti, rimarrà a parlare con il procuratore Serat, Suhan e Mihriban. Qui, tutti e tre saranno d'accordo che la deposizione di Riza sarebbe molto importante per la risoluzione del caso.

A tal proposito, Cesur crederà di poter rintracciare il malvivente grazie all'aiuto del software che monitorava le sue tracce. Tuttavia, Suhan non apparirà d'accordo con il marito, tanto che tra di loro si creerà una nuova frattura.

Riza sempre più vicino ai Korludag

Nel frattempo Riza sarà sempre più vicino a Korludag. L'uomo, infatti, riuscirà ad introdursi nel laboratorio di Suhan.

Korhan, invece, starà meglio dopo l'intossicazione alimentare, mentre sua moglie Cahide si sottoporrà ad un'altra ecografia che confermerà la lieta attesa. Infine Banu caccerà di casa Bulet dopo averlo visto in compagnia di Hulya.

Brave and Beautiful è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 15:30 su Canale 5, mentre le puntate perse possono essere riviste sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.