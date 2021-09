Continua l'appuntamento quotidiano con la soap turca Brave and Beautiful. Gli spoiler da poco diffusi rivelano che i prossimi episodi, presto in onda in Italia, saranno ricchi di sorprese. Nonostante la sua astuzia, Riza Soyözlü verrà tratto in inganno da Cesur. Quest'ultimo tenderà una trappola all'ex carcerato, ascoltando i consigli di Rifat, che fin dal primo momento ha iniziato a sospettare dell'uomo. I due uomini si metteranno d'accordo e fingeranno, attraverso una lettera, di essere in possesso di alcuni documenti, che potrebbero compromettere il futuro di Alemdaroğlu.

Da un giorno all'altro, l'ex criminale verrà cacciato dall'abitazione di Cesur e si ritroverà improvvisamente senza un tetto dove trascorrere il resto dei suoi giorni di libertà.

Spoiler Brave and Beautiful, la confessione di Adalet

Durante le nuove puntate di Brave and Beautiful, Alemdaroğlu deciderà di mettere alla prova l'astuto Riza tendendogli una trappola, grazie alla complicità dell'alleato Rıfat. Tutto avrà inizio quando la farmacista Adalet, per salvare il marito Tahsin, deciderà di costituirsi per l'omicidio di Hasan. Alla luce di questa confessione, dopo trent'anni di prigione, Riza Soyözlü verrà scagionato e tornerà ad essere un uomo libero, appoggiato dal suo alleato segreto Salih.

Con il passare dei giorni, l'ex carcerato troverà ospitalità a casa di Cesur, fingendo addirittura di mettere in pericolo la sua vita, pur di salvare l'uomo. Tuttavia Cesur prenderà in considerazione le parole di Rifat, il quale avrà la sensazione che Riza stia tramando qualcosa di misterioso. A quel punto i due uomini decideranno di mettere in pratica un piano per capire se l'ex carcerato abbia degli scopi ben precisi.

Il piano di Alemdaroğlu contro Riza

Nel corso dei nuovi episodi di Cesur ve Güzel, avrà inizio il piano di Cesur nei confronti di Riza Soyözlü. Alemdaroğlu farà in modo che il nemico riceva una missiva, di cui in verità era lui il destinatario. Il piano andrà a buon fine e l'uomo prima di consegnare la lettera la leggerà e ne scoprirà il contenuto.

Così, Riza capirà che un ex collaboratore di Cesur lo sta minacciando di rivelare alcuni suoi gesti criminali, se non riceverà in cambio il denaro. Successivamente il fratello di Adelat inizierà a seguire il presunto ricattatore e, dopo essere entrato a casa sua di nascosto, prenderà alcuni fogli e li consegnerà a Cesur. Qualche ora dopo Riza incontrerà il presunto ricattatore e gli chiederà di dire a Cesur di essere in possesso di una copia dei documenti, così da poter dividere il denaro richiesto. Ne scaturirà un acceso litigio tra i tre uomini e Riza si troverà all'improvviso senza un posto in cui abitare.