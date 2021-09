Molte novità accadranno nel corso della nuova puntata di Brave and Beautiful, visibile il 9 settembre sui teleschermi di Canale 5. Le trama della Serie TV annuncia brutte notizie per Tahsin Korludag. Il perfido padre di Suhan, infatti, verrà ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato rapito dal genero Cesur.

Anticipazioni Brave and Beautiful puntata giovedì 9 settembre

Le anticipazioni di Brave and Beautiful, riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno modo di seguire giovedì 9 settembre dalle ore 14:45 su Canale 5, annunciano grandi colpi di scena.

Nel dettaglio, Adalet si avvicinerà a Mihriban in occasione della fiera e le chiederà di accettare le richieste di suo marito. Mihriban si rifiuterà di prendere in considerazione la proposta della sorella di Riza e, non contenta, non perderà occasione per prenderla in giro davanti a tutti.

Nel frattempo, Banu e Bulent faranno la pace, mentre Cahide accuserà il marito di aver scritto le missive inviate da Riza. Sirin, invece, organizzerà un piano con la speranza di riavvicinare Cesur a Suhan.

Cesur rapisce Tahsin

Nel corso della puntata del 9 settembre di Cesur ve Güzel, Cesur si recherà a vedere un'esibizione canora con Kemal, poi al termine della serata ritornerà a casa in compagnia di Suhan.

Intanto andrà in scena la prima udienza del processo contro Tahsin. Cesur sarà chiamato a testimoniare e sorprenderà tutti con la sua deposizione: ammetterà di non aver visto il signor Korludag uccidere sua madre Fugen. Per questo motivo l'anziano verrà rilasciato, sebbene Cesur sia sempre convinto della sua colpevolezza.

Per tale motivo il giovane rapirà il suocero per costringerlo a raccontare tutta la verità.

Alla fine Tahsin accetterà di raccontare come sono andati i fatti, ma verrà raggiunto da un proiettile. Verrà portato in ospedale in codice rosso.

Il signor Korludag operato d'urgenza, Hulya pedina Cahide

In ospedale Tahsin verrà sottoposto a un'operazione d'urgenza e Suhan correrà al capezzale del padre, che le chiederà di divorziare da Cesur.

La figlia, a questo punto, tranquillizzerà il signor Korludag, assicurandogli che lo farà quando lui dirà a Cesur la verità sulla morte di Hasan.

Serhat, invece, avviserà Cesur che Tahsin ha sporto denuncia nei suoi confronti e in più ha richiesto un ordine restrittivo nei suoi confronti. Tutto questo porterà Alemdaroglu a non poter avvicinarsi al rivale.

Hulya pedinerà Cahide ovunque e alla fine la donna riuscirà a incontrarla il giorno successivo.