L'appuntamento con la soap opera Brave and Beautiful prosegue su Canale 5 e le anticipazioni delle nuove puntate turche rivelano che per Cesur arriverà il momento della resa dei conti finale per quanto riguarda il suo rapporto con Riza. Quest'ultimo, infatti, verrà miseramente smascherato dopo essere caduto in una trappola organizzata dallo stesso Cesur.

Cesur accoglie in casa Riza ma non si fida: anticipazioni turche Brave & Beautiful

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate turche della soap opera rivelano che tutto partirà nel momento in cui Adalet si assumerà le colpe per la morte del padre di Cesur e di quella del direttore dell'orfanotrofio, avvenuta trent'anni prima.

Di conseguenza, la donna finirà in carcere e Riza potrà tornare in libertà e, soprattutto, potrà contare sul sostegno da parte di Cesur che deciderà di ospitarlo in casa.

Eppure, la presenza di Riza nella tenuta di Cesur non renderà per niente tranquillo Rifat, il quale non crederà nella buona fede dell'ex detenuto.

Così, Rifat metterà in guardia Cesur e insieme decideranno di studiare un nuovo piano per poter mettere alla prova la serietà dell'uomo.

Il piano di Cesur contro Riza

Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Brave & Beautiful rivelano che Cesur farà arrivare una lettera, che sarà consegnata nelle mani di Riza, ma che in realtà è indirizzata a lui.

Proprio come aveva previsto, l'ex detenuto prima di consegnarla a Cesur, non potrà fare a meno di leggerla e così scoprirà che un ex collaboratore di Alemdaroglu lo sta minacciando di rivelare alcuni suoi atti criminali, se non riceverà in cambio una somma di denaro molto cospicua.

Ebbene, dopo questa scoperta, Riza si metterà sulle tracce del ricattatore e riuscirà ad entrare in possesso della cartellina con i documenti che potrebbero mettere nei guai Cesur, consegnandola poi nelle mani del diretto interessato.

In questo modo, quindi, sembrerebbe quasi che Riza abbia giocato a favore di Alemdaroglu ma ben presto compirà un passo falso che si rivelerà fatale e che gli causerà non pochi problemi.

Riza viene smascherato: anticipazioni turche Brave and Beautiful

Le trame delle nuove puntate di Brave & Beautiful, infatti, rivelano che subito dopo Riza si recherà nuovamente dal ricattatore e chiederà di minacciare Cesur, facendogli sapere di avere una copia di riserva di quei documenti. In questo modo, quindi, i due potranno dividersi la somma di denaro.

Immediata la reazione di Cesur: dato che il "ricattatore" è un suo complice, non ci penserà su due volte a smascherare definitivamente Riza, rendendosi conto del fatto che l'uomo ha sempre giocato sporco alle sue spalle.

Cesur, quindi, scoprirà tutti gli inganni dell'uomo che aveva accolto in casa e non ci penserà su due volte a cacciarlo via dalla tenuta. La reazione di Riza, però, non sarà delle migliori e giurerà a Cesur che si pentirà amaramente di questa sua decisione.