Francesco Oppini è stato protagonista di un botta e risposta con un hater. Scendendo nel dettaglio, un utente ha accusato il figlio di Alba Parietti di essere lo "zerbino" di Elisabetta Gregoraci solamente per ottenere visibilità. Anziché glissare sull'accaduto, il 38enne ha invitato gli hater a smetterla di dire cose non veritiere.

L'accaduto

Elisabetta Gregoraci, domenica 5 settembre, ha augurato il buongiorno ai suoi fan. Tra i vari commenti, è apparso anche quello di Francesco Oppini. A quel punto un utente si è scagliato contro il 38enne: "Ecco il lecca....".

Alle parole dell'hater, il figlio di Alba Parietti ha deciso di replicare a tono: "Ti piacerebbe".

Mentre l'ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di non intervenire, i fan di Oppini hanno preso le difese del loro beniamino. In poco tempo, sotto al post di Gregoraci, si è accesa una polemica: in molti hanno sostenuto che Francesco non ha affatto bisogno di cercare visibilità poiché brilla di luce propria mentre altro utente ha sostenuto che purtroppo gli hater non si stancano mai di attaccare il prossimo. Sulla base di quanto letto, il figlio di Parietti ha deciso di replicare nuovamente: "Non hanno nulla da fare se non rompere senza ottenere nulla".

L'amicizia tra Oppini e Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno partecipato alla stessa edizione del Grande Fratello Vip 5.

Quando i "vipponi" sono stati messi al corrente della durata effettiva del Reality Show, il figlio di Alba Parietti ha avuto un momento di sconforto. Tra i concorrenti che sono stati più vicino al 38ene, c'è stata l'ex moglie di Briatore. Per questo motivo, i due coinquilini hanno instaurato un bellissimo rapporto. Terminato il reality show, Francesco ed Elisabetta continuano a mantenere una bellissima amicizia: spesso i due ex gieffini si mostrano a cena insieme.

Inoltre, appena hanno la possibilità di trascorrere del tempo in compagnia con i rispettivi compagni o amici organizzano delle serate insieme.

Tommaso Zorzi chiude con Francesco

Al contrario, Francesco Oppini ha interrotto il legame amichevole instaurato con Tommaso Zorzi. Scendendo nel dettaglio, il web influencer ha deciso di interrompere l'amicizia per via di un episodio legato al passato: Francesco in compagnia di un suo amico aveva fatto delle battute considerate da molti omofobe.

Siparietto che non sarebbe stato visto di buon occhio dal vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

La decisione di Tommaso ha mandato su tutte le furie mamma Alba. Quest'ultima ha spiegato che suo figlio non è razzista o omofobo: il video comparso sui social sarebbe da ascrivere solamente a un episodio goliardico.