Nuovo cambio programmazione in arrivo per la soap opera Un posto al sole, uno degli appuntamenti fissi del palinsesto di Rai 3, in onda nella fascia dell'access prime time. Per la dal 13 al 17 settembre è in programma un appuntamento speciale con la soap, che raddoppierà la sua durata di messa in onda per recuperare un episodio saltato di venerdì.3 settembre

Cambio programmazione per Un posto al sole: le novità del 13 settembre

Nel dettaglio, la scorsa settimana Rai 3 ha scelto all'ultimo momento di rinunciare alla messa in onda della puntata di Un posto al sole del venerdì sera, per lasciare spazio alla partita di pallavolo della nazionale italiana femminile.

Di conseguenza restava un episodio da recuperare e finalmente è stato annunciato il giorno in cui verrà recuperato.

Lunedì 13 settembre, infatti, è previsto un cambio programmazione per la soap Un posto al sole: l'appuntamento prenderà il via alle ore 20:20 e andrà avanti fino alle 21:15 circa.

Doppio episodio per la soap previsto lunedì 13 settembre

In questo modo, verrà trasmesso un doppio episodio della soap ambientata a Napoli e anticiperà anche l'orario di messa in onda in tv.

La situazione ritornerà a essere "tradizionale" a partire da martedì 14 settembre, quando l'appuntamento con Un posto al sole tornerà in onda nel consueto slot orario che va dalle 20:45 alle 21:15 circa.

Cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole in programma su Rai 3?

Le anticipazioni riguardanti le trame della soap opera rivelano che si continuerà a parlare del caso di Susanna, dopo la brutale aggressione che la metterà in serio pericolo di vita.

Le condizioni dell'ex fidanzata di Niko, infatti, appariranno fin dal primo momento molto preoccupanti e intanto proseguiranno le indagini per cercare di arrivare alla verità dei fatti e capire chi possa essere stato l'artefice di questa brutale aggressione.

Le anticipazioni di Un posto al sole: le indagini sull'aggressione contro Susanna

I sospetti si concentreranno in primis sugli abitanti di Palazzo Palladini: il possibile aggressore di Susanna potrebbe essere proprio una delle persone che vive all'interno dello storico palazzo di Napoli dove è ambientata la soap opera.

A finire nell'occhio del ciclone sarà Renato Poggi, complice una testimonianza poco chiara relativa alla sera in cui è avvenuta l'aggressione contro Susanna.

Le trame di Un posto al sole rivelano che, per questo motivo, Renato sarà costretto a trovarsi un buon avvocato che assuma la sua difesa e che possa tirarlo fuori "dai pasticci" dopo le accuse e i sospetti sul suo conto.