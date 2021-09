Pierpaolo Pretelli prosegue la sua avventura a Tale e Quale Show, il popolare varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti. In questa nuova avventura, l'ex velino di Striscia la notizia non può contare sulla presenza dietro le quinte della sua fidanzata Giulia Salemi, conosciuta lo scorso anno al Grande Fratello Vip. La giovane influencer, di venerdì sera, è impegnata con la conduzione del GF Vip Party ma, stando ad un retroscena che emerge in queste ore, sarebbe super gelosa del suo fidanzato e lo controllerebbe costantemente.

Il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dopo il GF Vip

Nel dettaglio, Pierpaolo Pretelli dopo essersi fatto conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione alla quinta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, ha avuto la possibilità di mettersi in gioco come imitatore a Tale e Quale Show.

Un'esperienza che sta dando soddisfazioni all'ex velino di Striscia la notizia, il quale in queste prime settimane di messa in onda del programma ha ottenuto molti consensi positivi sia dalla giuria che dal pubblico social che segue il programma.

Giulia Salemi, di venerdì sera, non può prendere parte alle puntate dello show Rai complice il suo appuntamento con il Grande Fratello Vip Party, che quest'anno conduce assieme a Gaia Zorzi (la trasmissione è visibile in streaming su Mediaset Infinity).

Retroscena su Giulia e Pierpaolo: tensioni per Tale e Quale Show?

Tuttavia, stando ad un retroscena riportato da Alberto Dandolo, pur non essendo presente in studio, Giulia ci "sarebbe" comunque in qualche modo.

Sembrerebbe, infatti, che la giovane influencer italo-persiana sarebbe super gelosa del suo fidanzato al punto da controllarlo costantemente e da tenere sotto controllo quello che succederebbe dietro le quinte dello show condotto da Carlo Conti.

"Qualcuno dica alle truccatrici di Tale e Quale Show che Pierpaolo è monitorato H24 dalla sua gelosissima fidanzata Giulia Salemi.

Chi teme?", scrive Alberto Dandolo in merito alla bella influencer e alla sua relazione con Pretelli.

La fidanzata di Pierpaolo sarebbe gelosissima

Insomma sembrerebbe che la Salemi non sarebbe proprio tranquilla per questa nuova avventura professionale del suo fidanzato, al punto che si ipotizza possa temere la presenza di qualche persona presente nello staff del programma.

Qual è a questo punto la verità dei fatti? I fan attendono con trepidazione di sapere se i due diretti interessati di questa vicenda, faranno chiarezza oppure no su questo retroscena che li riguarda.

Per il momento, i due protagonisti della scorsa edizione del GF Vip, non hanno ancora replicato sui social.