Secondo le anticipazioni della serie televisiva italiana Fino all'ultimo battito, nella seconda puntata che andrà in onda in prima serata su Rai 1 il prossimo giovedì 30 settembre, ci saranno diverse novità e colpi di scena.

In particolare, nel terzo e nel quarto episodio della fiction (che compongono appunto la seconda puntata) con nel cast Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero, il protagonista Diego Mancini sarà in grave pericolo: il primario si ritroverà in una spirale di bugie e finirà nella morsa della mafia.

Il Pm Pansini indagherà sulla fuga di Cosimo Patruno

Nella seconda puntata in onda giovedì 30 settembre, in cui verranno trasmessi il terzo e il quarto episodio della fiction targata Rai, la situazione per Diego Mancini si complicherà sempre di più e si farà molto pericolosa. Infatti, il cardiochirurgo si ritroverà a dover fare i conti con un risvolto alquanto drammatico.

In particolare, il piano architettato da Cosimo Patruno, riuscirà con successo, in quanto il mafioso riuscirà a scappare dall'ospedale nella quale era ricoverato. A causa di ciò, la pm Pansini, che guiderà le indagini, nutrirà diversi dubbi sul personale dell'ospedale e sarà convinta che sia stato qualcuno dall'interno a favorire la fuga del criminale.

Mancini vorrà dire tutta la verità alla polizia

Intanto Mino si avvicinerà sempre di più ad Anna e la sosterrà anche nella scelta di incontrare il padre naturale Rocco. Invece, Diego, che sarà sceso a patti con i criminali per riuscire a tenere nascosto il suo segreto, si ritroverà anche costretto a curare uno dei delinquenti che è rimasto ferito durante l'evasione.

Poco dopo, Elena noterà che il comportamento di Mancini è più strano del solito e starà quasi per scoprire tutto l'inferno che il futuro marito sta vivendo. Intanto, il protagonista sarà stanco di continuare a vivere in questa situazione e non vorrà più scendere a patti coi criminali continuando a mentire allo stesso tempo, alla sua famiglia.

Proprio per questo motivo, Mancini sarà più deciso che mai ad assumersi tutte le responsabilità e vorrà andare a costituirsi alla polizia. Poi però, proprio nel momento in cui l'uomo starà per darlo, verrà a sapere che Vanessa è di nuovo in ospedale. Quindi, il cardiochirurgo darà priorità alla ragazzina, in quanto vorrà salvarla a tutti i costi.

Non rimane che attendere la messa in onda della seconda puntata della nuova fiction targata Rai per conoscere ulteriori novità. Intanto, per chi volesse recuperare il primo appuntamento con Fino all'ultimo battito, potrà farlo tramite la piattaforma gratuita di Rai play.