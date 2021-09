Grandi sorprese sul set de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che tornerà in onda a partire dal prossimo lunedì 13 settembre in prima visione assoluta. In questi giorni c'è stato un evento a sorpresa che ha visto coinvolti tutti i protagonisti della soap: una proposta di matrimonio speciale che ha visto coinvolti due fan. Trattasi di Andrea e Alice: lui ha voluto stupire la sua fidanzata, organizzando una proposta a tutti gli effetti in quelli che sono i luoghi simbolo della fortunata soap di Rai 1.

Arriva una proposta di matrimonio a sorpresa sul set de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, come riportato sulle pagine di "Sorrisi e Canzoni", in questi giorni si è svolta la sorpresa speciale che ha visto coinvolti Andrea e Alice, una giovane coppia di fidanzati, da sempre super appassionati de Il Paradiso delle signore.

Andrea, che ha cominciato a seguire gli episodi della soap proprio su consiglio della sua ragazza, ha scelto di sorprenderla e di farla una proposta di matrimonio a tutti gli effetti, sul set della serie che segue con tanta passione e affetto.

Andrea ha raccontato di aver scritto una mail alla Rai, dove rivelava il suo sogno ma mai si sarebbe aspettato che la "trattativa" andasse in porto.

Alessandro Tersigni complice di questa proposta di nozze tra i due fan

Alla fine, però, il produttore de Il Paradiso delle signore ha scelto di accontentare il sogno di Andrea e così c'è stata l'emozionante proposta di matrimonio sul set della soap opera in onda su Rai 1.

Tra i complici di questo momento di grande intensità, anche l'attore Alessandro Tersigni che ha "intrattenuto" la giovane Alice per far sì che il suo fidanzato si preparasse al meglio per l'attesa proposta di nozze.

Insomma Il Paradiso delle signore non smette mai di stupire e tanti altri colpi di scena sono in arrivo con le puntate inedite della sesta stagione, in programma da lunedì 13 settembre su Rai 1.

Le prime anticipazioni sulle trame de Il Paradiso 6

Le anticipazioni della fortunata soap opera rivelano che ci saranno delle novità importanti legate in primis al percorso di Vittorio Conti.

L'uomo, infatti, dovrà riprendere in mano le redini della sua vita dopo l'addio di Marta, che ha scelto di lasciare Milano e di trasferirsi stabilmente in America.

Per Conti, non sarà facile riuscire a superare questo momento e così si dedicherà anima e corpo al grande magazzino, al punto da fondare anche una nuova rivista che verrà distribuita ai vari clienti del Paradiso delle signore.

Riuscirà a dimenticare del tutto la sua amata Marta? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa sesta stagione.