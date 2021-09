L'attesa è quasi finita. Da lunedì 13 settembre ripartirà Il Paradiso delle signore con le puntate inedite della sesta stagione, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena. Uno di questi riguarderà lo scomparso Achille Ravasi. Secondo le anticipazioni rilasciate online, nella puntata di venerdì 17 settembre la contessa di Sant'Erasmo riceverà la notizia del ritrovamento del corpo del marito. Tuttavia, i colpi di scena non finiranno qui. Infatti, la "questione Ravasi" non si chiuderà così facilmente. A tal proposito l'interprete di Adelaide, Vanessa Gravina, ha recentemente confermato l'arrivo nella soap della figliastra, come era già stato anticipato nel corso delle riprese estive.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: arriva la figlia di Ravasi

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore si è fatta attendere, ma dalle anticipazioni sembra che l'attesa dei fan della soap sarà ripagata dalle trame che si preannunciano ricche di novità. Durante i mesi estivi, mentre erano in corso le riprese, si è parlato a lungo sul web delle new entry, degli addii e dei ritorni di alcuni personaggi. Per quanto riguarda la prima categoria, una notizia non ufficiale anticipava l'entrata in scena della figlia di Achille Ravasi. Adesso, stando agli spoiler, il rumor è stato confermato da Vanessa Gravina. L'attrice, in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha anticipato l'arrivo della giovane a Milano, precisando che rappresenterà un pericolo per il suo personaggio.

Achille Ravasi è morto: anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che già nella prima settimana di programmazione si inizierà "col botto", rispondendo a un interrogativo che nel corso della quinta stagione ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso. Si tratta della scomparsa di Achille Ravasi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ebbene, si scoprirà che l'uomo è morto e la notizia farà rabbrividire la contessa, il cui ruolo nella losca vicenda è ancora un'incognita. Stando agli spoiler in rete, la figlia dell'uomo irromperà nella soap e darà una svolta noir alla trama che coinvolgerà lei e la matrigna. Cosa accadrà alla nobildonna? Sicuramente bisognerà attendere i prossimi mesi per poter fare chiarezza sulla vicenda.

Torna Il Paradiso delle signore: spoiler sesta stagione, dal 13 al 17 settembre

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda dal 13 al 17 settembre la vita al grande magazzino andrà avanti anche dopo l'addio di alcuni personaggi. Vittorio Conti non dimenticherà facilmente Marta, ma si impegnerà nel lavoro, specialmente nella rivista Il Paradiso Market. Per gestire al meglio la novità si avvarrà della collaborazione del suo vecchio collega Roberto Landi. Nel frattempo tornerà a Milano Tina Amato, la figlia di Agnese e Giuseppe, la quale nasconderà cosa sia accaduto al marito Sandro. Tra i ritorni, i telespettatori rivedranno il rientro nella soap del personaggio di Anna Imbriani, un'ex Venere che farà ritorno al Paradiso dopo essere rimasta vedova di Quinto. La donna chiederà l'aiuto di Landi e riuscirà a trovare lavoro al Circolo. Stando alle anticipazioni, qui conoscerà Salvatore che ne rimarrà particolarmente colpito.