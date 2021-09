Tra i protagonisti delle passate edizioni di Uomini e donne c'è Rossella Intellicato, che per qualche mese è stata una delle troniste del programma sentimentale di Canale 5.

La sua esperienza non è stata fortunata all'interno del programma, infatti Rossella viene ricordata soprattutto per i suoi litigi con Tina Cipollari. In queste ore, però, sulla sua pagina ufficiale Instagram, l'ex tronista ha annunciato una svolta importante legata alla sua vita: scenderà in Politica e lo farà al fianco della Lega di Matteo Salvini.

Rossella Intellicato, da Uomini e donne alla politica con Salvini

Rossella Intellicato ha comunicato ai fan che la seguono su Instagram che si è candidata per le elezioni comunali della sua città, Torino, che si terranno il 3-4 ottobre. L'imprenditrice piemontese ha deciso di scendere in campo al fianco della Lega di Matteo Salvini.

"Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni nel bene o nel male. Io ho deciso di prendere questa. Votare è un dovere civico", ha scritto l'ex tronista di Uomini e donne, annunciando che entrerà nel mondo della politica con la Lega.

Rossella riuscirà a raccogliere consensi, sfruttando ad esempio la popolarità di cui gode in seguito alla partecipazione a Uomini e donne e ad una passata edizione del Grande Fratello condotta da Alessia Marcuzzi?

Gli scontri tra Rossella e Tina Cipollari a Uomini e donne

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi ricorderà Rossella per gli scontri al vetriolo con Tina Cipollari.

Tra le due donne, infatti, non correva buon sangue, e ci furono dei momenti di alta tensione in studio in cui arrivarono anche a mettersi le mani addosso.

Proprio dopo questo spiacevole episodio Rossella preferì scrivere la parola fine alla sua esperienza in televisione a Uomini e donne, uscendo definitivamente di scena.

La nuova vita di Rossella dopo la partecipazione a U&D e al Grande Fratello

L'allora tronista del programma di Maria De Filippi annunciò di volersi ritirare a causa dei continui scontri con Tina Cipollari, e così andò via senza compiere una scelta effettiva.

In seguito a questa rovinosa esperienza, la torinese salì alla ribalta del gossip per un presunto flirt con Jeremias Rodriguez, fratello della showgirl argentina Belen. La love story tra i due, però, durò poche settimane.

In seguito Rossella ha ritrovato l'amore con Giovanni Ferrero, l'uomo che l'ha resa madre del suo primo figlio, Francesco Leone Maria, nato nel 2020.