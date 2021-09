Grandi colpi di scena e clamorose novità in arrivo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6. Gli ultimi retroscena riguardanti le trame della soap opera in onda tutti i giorni su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per dei ritorni in scena che non passeranno inosservati. Uno di questi è quello di Cosimo Bergamini che rimetterà piede a Milano, mentre la contessa Adelaide si assenterà per un po' di tempo.

Il ritorno in città di Cosimo Bergamini: retroscena Il Paradiso 6

Nel dettaglio, a svelare questo retroscena sulle trame future de Il Paradiso 6 è stato proprio l'attore di Cosimo che in una recente intervista ha svelato in anteprima ai numerosi spettatori della soap, che il suo personaggio rimetterà piede di nuovo in città negli ambienti del grande magazzino.

Dopo essersi trasferito a Parigi per cercare fortuna nel lavoro, Cosimo tornerà in scena ma solo per poco tempo. L'attore non si è sbilanciato più di tanto su quello che succederà nel corso delle prossime puntate della soap opera in onda tutti i giorni su Rai 1, limitandosi a dire che il suo rientro sarà dovuto a questioni lavorative.

In attesa di scoprire come si evolverà questo soggiorno di Bergamini junior in città, gli ultimi retroscena della soap opera rivelano che ci sarà spazio anche per un "addio" momentaneo.

Adelaide esce di scena dalla soap per un po' di tempo

Vanessa Gravina, che con successo veste i panni della contessa Adelaide nel cast de Il Paradiso delle signore 6, ha svelato in anteprima che quest'anno ci sarà un periodo (in primavera) in cui il suo personaggio non sarà presente nei nuovi episodi.

Il motivo ha a che fare con degli impegni teatrali dell'attrice, i quali renderanno impossibile la sua presenza nel cast della soap per circa un mese.

Ma come verrà mascherata questa uscita di scena della contessa Adelaide? Cosa si inventeranno gli sceneggiatori? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Giuseppe nei guai per le sue bugie: retroscena Il Paradiso 6

E poi ancora per questa sesta stagione della seguitissima soap opera del pomeriggio, i riflettori saranno ben puntati anche sulle vicende di casa Amato.

Giuseppe, il capofamiglia, non è stato sempre corretto e sincero nei confronti di sua moglie Agnese. Le trame de Il Paradiso delle signore rivelano che ben presto l'uomo si ritroverà messo di fronte ad una scottante verità che finirà per stravolgere tutta l'armonia familiare.

Durante il periodo in cui è stato in Germania, Giuseppe ha avuto un'amante: la verità verrà a galla nel corso delle prossime settimane, quando ci sarà l'arrivo di Petra, l'amante tedesca dell'uomo che giungerà a Milano con la bambina frutto del loro amore clandestino.