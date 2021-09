E' appena iniziata la nuova stagione tv Rai e Mediaset, ricca di conferme e novità.

Di seguito ci soffermiamo sulle numerose fiction Rai e Mediaset, che andranno in onda nel corso della stagione televisiva 2021-2022.

Le grandi serie di Rai 1 di questo autunno

Già da lunedì scorso, 20 settembre, è partita su Rai 1 la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. La serie in sei puntate è ambientata a Napoli. Qui l'ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann) e la sua squadra dovranno scoprire chi ha attentato alle loro vite piazzando una bomba nel ristorante dove stavano festeggiando la chiusura di un caso.

Parte stasera, 23 settembre, per sei giovedì la nuova serie Fino all'ultimo battito con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero e Loretta Goggi. Marco Bocci è Diego Mancini, uno stimato cardiochirurgo che per aiutare il figlio cardiopatico, avuto dalla compagna, scende a compromessi con la persona sbagliata mettendo in pericolo se stesso e la sua famiglia.

Un'altra nuva fiction sarà Cuori, da domenica 17 ottobre per otto puntate. Ambientata all'ospedale delle Molinette di Torino nel 1967, racconta la corsa verso il primo trapianto di cuore intrapresa da Cesare Corvara (Daniele Pecci), fondatore del primo reparto di cardiochirurgia italiano. Al suo fianco, decisi a fare la storia della Medicina, ci sono l'assistente Alberto Ferraris (Matteo Martari) e Delia Brunello (Pilar Fogliati), una cardiologa che arriva da New York.

In autunno dovrebbe tornare anche Imma Tataranni - Sostituto Procuratore con la seconda stagione per otto puntate. Originale, brillante, con la battuta sempre pronta e un pessimo carattere: Vanessa Scalera torna nei panni del sostituto procuratore Imma Tataranni. Le sue indagini, ambientate nella magnifica città di Matera, si alternano alla vita privata piuttosto movimentata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo indiscrezioni, la seconda stagione potrebbe dividersi in due: le prime quattro puntate in autunno e le altre quattro nel 2022. Si attendono conferme in merito.

A novembre è, invece, prevista Blanca, un nuovo titolo in sei puntate, che ha come protagonista, appunto, Blanca (Maria Chiara Giannetta), ragazza ipovedente che, grazie alle doti sviluppate dopo l'incidente che l'ha privata della vista, realizza il sogno di lavorare come consulente della Polizia di Genova assieme al fedele cane Linneo.

Nel cast anche Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

Sempre a novembre, probabilmente da lunedì 22, sarà la volta di Non mi lasciare, nuova fiction in quattro puntate per Rai 1, che racconta le indagini del vicequestore Elena Zonin (Vittoria Puccini), specializzata in crimini informatici e reati contro l'infanzia. Per seguire un caso delicato, da Roma arriverà a Venezia, la sua città. Qui ritroverà Daniele (Alessandro Roja), vicequestore e suo ex amore, ora sposato con la sua migliore amica.

Altra nuova storia sarà quella di Un Professore, sei puntate in cui Alessandro Gassmann è Dante, un professore anticonformista di Filosofia. Ma se da un lato gli studenti lo amano, dall'altra lui ha un pessimo rapporto con suo figlio.

Nel cast anche Claudia Pandolfi, Francesca Cavallin e Paolo Conticini. La messa in onda non è ancora stata stabilita, tra autunno e inverno.

Un film tv molto atteso è Carla, in cui Alessandra Mastronardi interpreta Carla Fracci, l'étoile più conosciuta al mondo, scomparsa il 27 maggio. Il racconto parte da Carla bambina, figlia di un tranviere e di una casalinga, cresciuta in campagna nell'immediato Dopoguerra. Poi si passa all'adolescenza e alla giovinezza nella Milano degli Anni 60, fino all'ascesa e al successo planetario. La messa in onda è prevista a dicembre.

Le grandi storie di Rai 1 del 2022

Sarà Don Matteo ad inaugurare Rai Fiction nel 2022 con la tredicesima stagione a gennaio. La grande novità di questa stagione è che segnerà l'addio definitivo di Terence Hill.

L'attore, che per anni ha vestito i panni del prete più famoso del piccolo schermo, ha scelto di abbandonare il cast di questa serie che per oltre vent'anni l'ha visto protagonista e trionfante dal punto di vista auditel. Al suo posto arriverà un successore: trattasi di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Terence farà parte soltanto delle prime quattro puntate. Un addio che si preannuncia commovente per i telespettatori, sicuramente la fine di un ciclo, di un'era. Dalla quinta puntata in poi, però, ecco che arriverà un nuovo volto pronto a prendere il posto di Terence Hill. Sarà, appunto, Raoul Bova il nuovo protagonista della serie. Il suo Don Massimo sarà molto diverso dal suo predecessore.

Infatti non utilizzerà più la bici per i suoi spostamenti, bensì la moto. Don Massimo non utilizzerà neppure la tonaca, vestirà in borghese. Per Don Massimo questo sarà il suo primo incarico ed ha ricevuto la vocazione da adulto. Di lui, fino a questo momento si conoscono ancora pochi dettagli, a parte il fatto che nella sua vita ha rischiato di morire. Don Massimo indagherà sulla scomparsa di Don Matteo, uscito di scena in silenzio e misteriosamente. Tra i ritorni di spicco di questa stagione, vi è quello di Flavio Insinna che tornerà a vestire i panni di Anceschi dopo un lungo periodo di assenza.

Un altro atteso titolo è Thomas, nuova serie in tre stagioni. La prima in sei puntate andrà in onda tra gennaio e febbraio 2022.

Thomas è un ragazzo con la passione per la musica, il canto e il ballo. Decide di iscriversi insieme a sua sorella Carol allo Studio 20, una delle Accademie di belle arti più famose di Roma. Qui scatterà l'amore con Camilla. La forte alchimia tra i due e il talento di trasformare il loro amore in musica sarà presto ben visibile a tutti. Ma un evento sconvolgente porterà scompiglio nella vita di tutti i protagonisti. Nel cast, tra gli altri, Alessio Catenazzo, Laura Adriani, Vittoria Puccini, Brenda Asnicar, Marco Brenno, Daniele Pecci e la partecipazione straordinaria di Raffaella Carrà, grande regina della tv, scomparsa il 5 luglio. La seconda stagione è prevista nella primavera 2022. Al termine delle prime due stagioni, ci sarà una serata evento su Rai 1 con i ragazzi della serie, uno spettacolo unico, con ospiti e conduzione top secret.

Sempre nei primi mesi del 2022 tornerà anche L'Amica Geniale con la terza stagione dal titolo "Storia di chi fugge e di chi resta". Il terzo capitolo è ambientato negli Anni 70. Elena sta per sposarsi con Pietro quando torna a Napoli e scopre che Lila sta male a causa del massacrante lavoro in fabbrica. Le loro vite poi si separano. Elena torna a Firenze, si sposa e ha due figlie, Adele ed Elsa, ma il matrimonio non funziona. A Napoli, Lila si fidanza con Enzo e lo aiuta a studiare informatica: diventano due programmatori. Nel rione, però, il clima rimane molto teso e Lila chiede a Elena di ospitare suo figlio Gennaro per l’estate. Nino Sarratore, intanto, ritorna nella vita di Elena, diventandone l’amante e spingendola a separarsi da Pietro.

Protagoniste sempre Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

Un'altra serie in onda nella prima parte del 2022 sarà Sciarra - Storia di una Famiglia per quattro puntate. Ambientata nel 1910, racconterà la storia degli Sciarra, una famiglia nobile piena di misteri, intrighi e passioni.Tanti saranno i colpi di scena, nulla sarà come sembra. Tra i protagonisti Eugenio Franceschini, Sarah Felberbaum, Francesca Neri e la partecipazione straordinaria di Sophia Loren.

Sopravvissuti è un'altra fiction attesa con protagonista Lino Guanciale. Sei puntate che saranno trasmesse entro la primavera 2022. La trama di Sopravvissuti ruota intorno a un gruppo di sette persone che, come suggerisce il titolo, sono sopravvissuti a un incidente nautico.

Il gruppo viene ritrovato presso le coste dell’Africa un anno dopo l’incidente: i sette sono accomunati da un terribele segreto che porta ad indagare e a capire cosa è realmente accaduto su quella nave. Nel cast anche Barbara Bobulova, Giacomo Giorgio, Luca Biagini e Stefi Celma.

Le fiction di Canale 5 nel 2021-2022

Ad inaugurare la stagione di Fiction Mediaset è stata Luce dei tuoi occhi, che ha debuttato ieri sera su Canale 5. Sei le puntate che terranno incollati i telespettatori. L'étoile Emma (Anna Valle) lascia New York perchè una lettera anonima insinua che sua figlia, creduta morta durante il parto, sarebbe viva e studierebbe nella stessa scuola di Vicenza dove si era diplomata lei. Entrata come insegnante, Emma cercherà di scoprire se tra le allieve c'è la sua bambina.

Ad aiutarla, il padre di una di loro, Enrico (Giuseppe Zeno).

Da mercoledì 3 novembre arriverà per tre puntate Giustizia per tutti, una fiction che tratta il tema degli errori giudiziari. Roberto (Raoul Bova) è un fotografo accusato di aver ucciso la moglie, un'avvocata. Mentre si trova in carcere si laurea in Legge e una volta tornato in libertà cerca la verità. Ad aiutarlo c'è Victoria (Rocìo Munoz Morales), figlia del titolare dello studio dove lavorava la moglie di Roberto.

Da mercoledi 24 novembre ci sarà invece una serie evento: Storia di una famiglia perbene. Per quattro puntate viene raccontato l'amore travolgente tra il figlio di un boss e la figlia di un pescatore. Alla relazione si oppongono però i genitori di lei, interpretati da Giuseppe Zeno e Simona Cavallari.

Nella primavera 2022 ci saranno altri tre nuovi titoli: Fosca, Grande Sud e Più forti del destino.

Fosca è una serie in quattro puntate che ha come protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca e avrà a che fare con il mondo dell'ippica. Fosca è Vice Questore di Arezzo e lavora in un commissariato composto quasi solo di donne esperte in indagini, analisi e risoluzione di misteri. È una donnna attenta e preparata, ama l’equitazione e vive nel casolare ereditato dal padre nella campagna aretina. La sua unica debolezza è rappresentata da Cosimo, il migliore amico del quale Fosca è segretamente innamorata e che annunciando l’imminente partenza per l’America la spingerà a prendere una decisione definitiva sulla sua vita personale. La messa in onda è prevista per marzo 2022.

Grande Sud è un'altra serie in quattro puntate, prevista a maggio 2022. La fiction, girata in Puglia, è ambientata negli Anni 60. Luisa (Anna Valle) e Massimo Caputo (Ettore Bassi), umili lavoratori, versano in gravi difficoltà economiche e decidono di cercare fortuna in America, insieme ai loro tre figli: Vincenzo (Alessio Catenazzo), Michele (Giuseppe Spata) e Maria (Eleonora Gaggero). Un viaggio, dalla Puglia a New York, pieno di speranze e sogni. Ma la realtà sara ben diversa da ciò che si aspettavano. L'incontro con la famiglia Messina, che ha a capo Bruno (Tony Sperandeo), boss mafioso, sarà ben presto motivo di scontri e sofferenze tra le due famiglie, con continui colpi di scena e amori impossibili che terranno i telespettatori col fiato sospeso. Nel cast anche Matteo Martari, Fabrizio Bentivoglio, Valentina Carnelutti, Sara Cardinaletti, Lina Sastri e Lunetta Savino.

Tra aprile e maggio 2022 andrà in onda anche Più forti del destino, otto puntate girate a Lecce, ma ambientate a Palermo. E' una fiction in costume ed è la rivisitazione italiana di una famosa serie francese. Più forti del destino inizia con l’inaugurazione dell’esposizione nazionale italiana in Sicilia. Siamo alla fine dell’800. Tutti vogliono mostrare produzioni, tecnologie. Improvvisamente però la gente si ammassa tutta nei padiglioni che sono stati progettati da Ernesto Basili, un architetto. Tutto ciò provocherà un incidente perché scoppierà un terribile incendio. Le vittime saranno quasi tutte delle donne. Una storia che farà capire il ruolo della donna in una società maschilista come poteva essere quella siciliana in quel periodo e contesto storico. Una società che farà tantissima fatica a modificarsi. Protagonisti della serie Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini, Loretta Goggi, Francesca Valtorta e Leonardo Pazzagli.