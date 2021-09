La quarta stagione daily de Il Paradiso delle Signore è iniziata da poco su Rai 1 e, quindi, risente ancora degli addii della precedente annata. Tra le uscite di scena clamorose vi è stata la partenza di Marta Guarnieri. La figlia di Umberto ha accettato di tornare per lavoro negli Stati Uniti e, per far questo, ha dovuto lasciare Milano e il marito Vittorio. I fan della soap non sembrano ancora essersi arresi all'addio della fotografa, soprattutto perché in questo modo gli autori hanno diviso una delle coppie più amate dai telespettatori. In tanti continuano a chiedere all'interprete di Marta, Gloria Radulescu, se mai tornerà al Paradiso.

Una recente risposta piuttosto criptica non sembra escludere l'ipotesi di un ritorno.

Gloria Radulescu risponde ai fan: 'Un ritorno di Marta al Paradiso delle signore? Dall'America è tutto'

L'attrice Gloria Radulescu è uscita dal cast de Il Paradiso delle signore al termine della quinta stagione (la terza in formato daily). Il personaggio di Marta sembra aver detto addio al grande magazzino, ma soprattutto a Vittorio Conti. La separazione tra i due coniugi è ancora troppo "fresca" non solo per il direttore del Paradiso, ma anche per gli stessi telespettatori che ancora sperano in un dietrofront degli sceneggiatori. Sui social i fan continuano a chiedere all'interprete di Marta se quest'ultima, prima o poi, farà ritorno a Milano.

Recentemente l'attrice romana ha risposto in una storia Instagram con una foto di scena e un commento rivolto ai follower: "Ricevo sempre tante domande. Un ritorno di Marta? Vi ringrazio per avermelo chiesto e dall'America è tutto".

La risposta di Gloria Radulescu non esclude il ritorno di Marta ne Il Paradiso delle signore 6

Con la risposta pubblicata da Gloria Radulescu non si può dire che l'attrice abbia escluso un suo ritorno nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6, anzi, resta sempre una porta aperta che potrebbe permettere a Marta di cambiare idea e tornare in Italia.

In ogni caso, non è previsto al momento un ritorno del personaggio ed è chiaro che bisognerà attendere un po' prima di avere qualche risposta positiva. Nel frattempo, nelle puntate attualmente in onda su Rai 1 Vittorio è sempre più concentrato sul lavoro, anche se le presenze femminili intorno a lui non mancano. Secondo le anticipazioni rilasciate da Alessandro Tersigni, il suo personaggio presto incontrerà "una vecchia conoscenza" che lo colpirà al punto tale da allontanare Marta dai suoi pensieri. Da alcune settimane le ipotesi più papabili hanno riguardato Tina Amato e Anna Imbriani.

I sospetti dei fan e la parole di Roberto Landi: Vittorio e Tina potrebbero mettersi insieme

Il Paradiso delle signore 6 ha debuttato da poco su Rai 1, ma già si parla di una probabile svolta sentimentale per Vittorio.

La sua attuale vita da uomo separato, secondo i fan della soap, potrebbe essere sconvolta dal ritorno di Tina Amato. Infatti, alcuni dialoghi e qualche atteggiamento sembrerebbero degli indizi a favore dell'ipotesi formulata sui social network. Inoltre, il personaggio di Roberto Landi pare essere dello stesso parere del pubblico. Dando uno sguardo ad una puntata già trasmessa, il pubblicitario ha notato il feeling tra l'amico e la cantante dicendo: "Sembra che vi mangiate con gli occhi". Sarà così? L'ipotesi non si può escludere, visto che Tina ha confessato a Gabriella di essersi separata da Sandro.