Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6, che continua ad appassionare una media quotidiana di circa due milioni di fedelissimi spettatori

. Al centro dell'attenzione di questa sesta stagione, continuano ad esserci le vicende di Tina Amato. La figlia di Giuseppe e Agnese, dopo un lungo periodo di assenza è tornata di nuovo a Milano. Eppure, il suo rientro desterà non pochi sospetti, quasi come se stesse nascondendo qualcosa di serio.

I dubbi su Tina Amato e il suo ritorno ne Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, Tina aveva lasciato la sua città e la sua famiglia per riuscire a spiccare il volo nel mondo della musica e sviluppare così la sua carriera.

Dopo i successi iniziali, però, la giovane Amato ha scelto di ritornare a casa e in queste prime puntate ha destato non pochi sospetti.

In particolar modo, Tina ha sempre evitato di cantare, rifiutando le varie proposte che le sono state fatte, come quella di Vittorio Conti, che avrebbe voluto farla esibire durante il servizio fotografico per il "Paradiso Market".

Tina ha scelto di cantare solo su richiesta della sua mamma e del suo papà: dopo un tentennamento iniziale, alla fine ha accettato ma non è passato inosservato il gesto che ha fatto al termine della sua esibizione.

Tina potrebbe nascondere la sua malattia

La giovane donna si è subito toccata la gola, quasi come se le facesse male. Insomma il dubbio è che Tina nasconda un segreto in questa nuova stagione de Il Paradiso delle signore.

Non si esclude, quindi, che la donna stia nascondendo la malattia ai suoi genitori e che sarebbe proprio questo il motivo del suo rientro in città, tra l'altro senza il suo compagno Sandro.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se ci saranno nuovi dettagli su questo mistero che ruota intorno alla figura di Tina, le anticipazioni de Il Paradiso delle signor 6 rivelano che ci saranno anche degli ulteriori colpi di scena legati alle vicende di casa Amato.

Giuseppe si ritrova nei guai: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Al centro dell'attenzione, infatti, finiranno le bugie di Giuseppe: per il capofamiglia arriverà il momento della resa dei conti, dopo aver tenuto nascosta la notizia della sua unione clandestina con un'altra donna, nel periodo in cui si trovava in Germania.

L'amante di Giuseppe arriverà ben presto a Milano. Si chiama Petra e porterà con sé anche la bambina frutto del loro amore: un vero choc non solo per Giuseppe ma anche per sua moglie Agnese, del tutto estranea ai fatti, dato che suo marito ha sempre mantenuto il segreto e non ha mai confessato di averla tradita.