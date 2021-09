Barbara De Santi è rimasta un'assidua telespettatrice di Uomini e donne anche dopo aver lasciato il Trono Over. La dama, infatti, nei giorni scorsi ha commentato il nuovo aspetto che ha sfoggiato Gemma dopo la pausa estiva, ovvero dopo essersi rifatta il seno e le labbra a 71 anni. La storica protagonista del dating-show ha velatamente dato dell'incoerente a Galgani: se oggi ricorre periodicamente alla chirurgia per migliorarsi, un tempo la torinese criticava chiunque ne facesse uso.

L'affondo dell'ex protagonista di Uomini e Donne

I nuovi ritocchini di Gemma, sono ancora sulla bocca di tutti.

Anche se è passata quasi una settimana da quando Maria De Filippi ha accolto in studio Galgani con il suo rinnovato aspetto fisico, c'è chi continua a parlarne e a criticare la scelta della "regina" del Trono Over.

Tra coloro che si sono esposti sui social network per commentare negativamente la decisione della 71enne di rifarsi il seno e le labbra durate le vacanze d'estate, c'è una donna che in passato è stata antagonista della torinese davanti alle telecamere.

Barbara De Santi, ex volto della versione senior del dating-show, ha preso parola su Instagram per attaccare la "collega" ricordando alcuni atteggiamenti che ha assunto qualche anno fa, quando si diceva assolutamente contraria alla chirurgia estetica.

Lo sfogo social di una 'rivale' di Gemma a Uomini e Donne

Tra le Stories che Barbara ha pubblicato su Instagram in questi giorni, spiccano quelle in cui ha contestato Gemma e i ritocchini che ha fatto per ringiovanire il sorriso e il décolleté.

"Ma nessuno si ricorda quando lei criticava tutte dicendo che avevano i canotti in bocca?", ha esordito l'ex dama di Uomini e Donne nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in questa metà di settembre.

De Santi ha proseguito dicendosi certa del fatto che Galgani ha attaccato anche lei tempo fa, precisamente nel periodo in cui hanno condiviso il parterre femminile del Trono Over.

"Criticavi tutte con acidità per i rifacimenti, compresa me per il naso", ha tuonato l'ex volto del dating-show di recente.

La maestra, infine, si è rivolta direttamente alla 71enne e ha concluso: "La prossima volta rifatti il naso, così ne avrai uno che non hai mai avuto.

A differenza mia, che è sempre stato così dalla nascita".

Un amore in comune per le antagoniste di Uomini e Donne

La rivalità tra Gemma e Barbara, ha antiche origini. Le due sono state per tanto tempo protagoniste della versione Over di Uomini e Donne, fino a quando Galgani ha spodestato De Santi e tutte le altre diventandone la "regina" indiscussa.

Un anno e mezzo fa circa, poi, la pandemia ha allontanato la maestra dal programma: mentre la torinese continuava a monopolizzare intere puntate, la sua antagonista se le guardava da casa e a volte le commentava sui social network.

Qualche mese fa, poi, questo controverso rapporto è tornato al centro del gossip per ragioni amorose: Barbara, infatti, ha intrapreso una frequentazione con Maurizio Guerci, il cavaliere che Gemma ha amato nel corso della precedente edizione.

C'è da precisare che le due storie d'amore non si sono mai incrociate, anzi De Santi ha cominciato a uscire con il bel 50enne solamente una volta che anche lui ha abbandonato la trasmissione per motivi di lavoro e quindi dopo che aveva messo fine al legame con la 71enne di Torino.

A pochi giorni dall'inizio di una nuova avvincente stagione di U&D, i fan si chiedono se non sarebbe il caso di richiamare la dama per provare a creare altre dinamiche, riaccendendo una rivalità che per anni ha regalato ottimi ascolti al format di Maria De Filippi.