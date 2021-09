Tommaso Zorzi, il protagonista indiscusso e vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, ha annunciato sui social di aver dovuto chiudere il suo profilo Instagram. I numerosi fan che, in queste ore, proveranno a cercare l'account ufficiale del noto influencer, resteranno profondamente delusi, dato che non ci sono più sue tracce su Instagram (almeno per il momento).

Chiuso il profilo Instagram di Tommaso Zorzi: l'annuncio del vincitore del GF Vip 5

A spiegare tutta la situazione ci ha pensato lo stesso Tommaso Zorzi, che ha deciso di fare l'annuncio ufficiale ai fan di Twitter, per metterli al corrente di quello che nel frattempo stava accadendo su Instagram.

"Ragazzi a causa di un attacco hacker ripetuto, ho chiuso in maniera precauzionale e temporanea il mio account Instagram", ha scritto il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip annunciando così la sua assenza su IG.

Un attacco hacker, perpetrato più volte nel corso del tempo, ha costretto Tommaso a prendere questa decisione anche se ha comunque tranquillizzato i numerosi supporter, precisando che non si tratta di un addio definitivo.

'Torno presto', scrive Tommaso Zorzi su Twitter

"Torno presto", ha chiosato Tommaso Zorzi nel suo tweet confermando di fatto che appena verrà ripristinata tutta la situazione, tornerà di nuovo ad essere protagonista su Instagram, dove ormai ha quasi sfiorato la soglia dei 2 milioni di follower complessivi, molti dei quali arrivati dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quanto tempo durerà questa assenza di Zorzi dal mondo di Instagram, il giovane influencer si sta preparando al meglio per il suo nuovo impegno televisivo.

In queste settimane sono cominciate le registrazioni delle prime puntate di Drag Race Italia 2021, il talent show dedicato al mondo delle drag queen, che sarà in onda sulla piattaforma streaming e sui canali del gruppo Discovery.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'autunno 'caldo' di Tommaso Zorzi sul piccolo schermo

Un programma atteso dal pubblico, che arriva per la prima volta in Italia a distanza di anni dal successo ottenuto a livello internazionale.

Questo, però, non sarà l'unico nuovo impegno televisivo di Tommaso, il quale ha recentemente svelato ai fan che ci saranno anche dei nuovi progetti che lo vedranno coinvolto e protagonista sul piccolo schermo, anche se non ha voluto svelare ulteriori dettagli.

Intanto, lunedì 13 settembre, Tommaso è voluto tornare al GF Vip per salutare il conduttore Alfonso Signorini e fare un grande in bocca al lupo a tutti i nuovi concorrenti.