Il Paradiso delle Signore sta tornando in televisione e c'è grande attesa per la sesta stagione della fiction di Rai 1. Le porte del negozio di moda, diretto da Vittorio, stanno riaprendo dopo la pausa estiva e le riprese delle nuove puntate sono iniziate già da qualche mese. Nei nuovi episodi in arrivo sul primo canale ci saranno graditi ritorni dal passato, fra i quali quello di Ines, che proverà a conquistare Conti. Nella puntata della soap opera che andrà in onda martedì 14 settembre, Ludovica sarà messa alle strette da Adelaide, mentre Tina Amato farà il suo rientro a Milano dalla sua famiglia.

Nel frattempo, il rapporto fra Armando e Gloria si consoliderà, al punto che la capocommessa rivelerà a Ferraris che Stefania è sua figlia.

Puntata de Il Paradiso delle Signore del 14 settembre: Vittorio è corteggiato da Ines

Vittorio, nelle prime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, ritroverà alcune sue vecchie conoscenze, che avevano partecipato alle precedenti edizioni della fiction Rai. Oltre a ricongiungersi con il suo amico e collega creativo Roberto Landi, Conti rivedrà Ines. La modella proverà a corteggiare l'imprenditore e a farsi avanti con lui, ma Vittorio non cederà alla corte della ragazza, in quanto non si sentirà ancora pronto per intraprendere una nuova relazione, dopo la fine della sua storia d'amore con Marta Guarnieri.

Anticipazioni episodio del 14 settembre de Il Paradiso delle signore: Adelaide mette alle strette Ludovica

Ludovica, da qualche tempo, è legata sentimentalmente a Marcello Barbieri ed è molto presa da lui. A causa della relazione con il barista de La Caffetteria, Brancia verrà messa alle strette da Adelaide. Infatti, la contessa chiederà a Ludovica di prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre il suo rapporto con Marcello.

Adelaide darà un ultimatum a Brancia, facendole scegliere tra il ruolo di presidentessa del circolo e Barbieri, perché una cosa escluderebbe l'altra. Per la cognata di Umberto Guarnieri è impossibile che la compagna di un barista possa ricoprire un ruolo importante nell'alta società milanese.

Il Paradiso delle signore 6: Tina torna a Milano, Armando diventa il confidente di Gloria

Armando e Gloria, nelle ultime puntate della quinta stagione de Il Paradiso delle signore, avevano stretto un rapporto di amicizia che proseguirà anche nella nuova edizione. Ferraris, infatti, diventerà il confidente della capocommessa. Moreau, confiderà al capomagazziniere di essere ancora legata al suo ex marito Ezio e che Stefania è sua figlia. Nel frattempo, Tina ritornerà a Milano e farà una sorpresa alla sua famiglia.