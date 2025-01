Banu consegnerà a Mujgan un pacco pieno di denaro da parte di Emir che con una lettera dirà addio a sua madre nella puntata di Endless Love in onda venerdì 24 gennaio. Le anticipazioni rivelano che Nihan sarà presente e chiederà disperatamente informazioni su Emir che ha rapito Deniz e Zeynep. Nel frattempo, Kemal andrà in manicomio da Asu in cerca di un indizio su Kozcuoğlu, ma la donna ne approfitterà per giurare ancora vendetta. "Non ho ancora finito, mi vendicherò di tutti i voi", prometterà Asu al suo ex marito.

Nihan e Kemal sulle tracce di Emir

Kemal e Nihan passeranno dalla felicità alla disperazione nel giro di poche ore. Emir, infatti, terrà prigioniere Zeynep e Deniz e i due protagonisti non sapranno come fare per trovarlo. Ayhan e Kemal chiederanno ad Hakan di mettere sotto torchio Mehmet, certi che lui sappia qualcosa del piano del suo capo. Successivamente, Soydere andrà in manicomio a parlare con Asu, nella speranza che lei possa dargli informazioni utili sul nascondiglio di Emir. La sorella di Kozcuoğlu dirà subito di non sapere nulla di quello che le chiederà Kemal, senza neanche aspettare le sue domande. Asu sarà compiaciuta nel vedere Kemal soffrire e con un sorriso ipotizzerà che Emir questa volta lo abbia ferito davvero.

"Sono qui per darti un messaggio", dirà Kemal, "Io non ho paura di perdere, ma lui ha il fegato di morire?". Asu dirà a Soydere che non può controllare sempre tutto e anche lei, se avesse avuto un minuto di più avrebbe eliminato Nihan. Asu inizierà a provocare Kemal parlando della sera in cui ha provato ad uccidere Nihan e lo avvertirà: "Continua ad avere paura di me perché non ho ancora finito, mi vendicherò di tutti voi".

La visita di Nihan alla signora Mujgan

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che Kemal non riuscirà ad ottenere nessuna informazione da Asu. Al contrario, la sua ex moglie approfitterà della visita per minacciarlo e tra i due la discussione si farà accesa. "Tu resterai qui per sempre con i tuoi pensieri malati", dirà Kemal ad Asu che continuerà a giurare vendetta.

Kemal tornerà a casa deluso e riporrà tutte le speranze in Mehmet. Per quest'ultimo saranno usati metodi poco ortodossi, perché il detenuto sarà aggredito da un complice di Ayhan prima di andare a parlare con Hakan. Il poliziotto chiederà a Mehmet informazioni sul piano di Emir ma riuscirà ad ottenere solo il nome del suo braccio destro, Baran Tankurt. Nel frattempo, Nihan andrà da Mujgan e la pregherà di dirle dove si nasconde suo figlio, ma la donna spiegherà che non ha notizie di lui da giorni. In quel momento arriverà Banu con un pacco che Nihan le strapperà dalle mani. La donna lo aprirà e vedrà che è pieno di denaro: "Te lo ha dato Emir?" chiederà. Banu risponderà che le è stato chiesto solo di consegnarlo a Mujgan.

La madre di Emir leggerà il biglietto all'interno del pacco: "Mia cara madre, il nostro rapporto è iniziato male ed è continuato a metà, per favore usa questi soldi peri l tuo futuro e per costruire una vita senza di me". Nihan sarà esasperata dai giochi di Emir e ascolterà le sue parole con fastidio: "Non pensare a me, il mio cuore si è fermato quando Nihan mi ha lasciato e ora prova a battere ancora vicino a lei, non mi fermerò senza vendicarmi".

La serata al cinema diventata un incubo

Nelle puntate precedenti, Nihan e Kemal hanno vissuto una breve felicità dopo il matrimonio. I due hanno deciso di andare a guardare un film al cinema e hanno lasciato Deniz con Zeynep. Presto la serata si è trasformata in un incubo perché Emir è comparso sullo schermo in compagnia di Deniz e ha rapito la bambina e Zeynep. Per Nihan e Kemal è iniziata una corsa contro il tempo per scovare Emir, ma fino a questo momento è stato impossibile trovare un indizio utile a rintracciarlo.