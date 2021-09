Ritorna l'appuntamento in prima visione con Il Paradiso delle Signore 6. Le anticipazioni ufficiali rivelano che le prime nuove puntate della soap opera andranno in onda dal 13 al 17 settembre 2021 su Rai 1, come sempre nella fascia oraria delle 15:55 circa. Le anticipazioni di questi appuntamenti rivelano che ci sarà spazio per la scoperta di un segreto che riguarda Giuseppe Amato mentre Vittorio Conti proverà a lasciarsi alle spalle la sua relazione ormai naufragata con Marta.

Vittorio riparte senza sua moglie Marta: anticipazioni Il Paradiso 6, 13-17 settembre

Nel dettaglio, le trame delle puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda fino al 17 settembre in tv, rivelano che Vittorio riprenderà in mano le redini della sua vita dopo l'addio con Marta.

Conti, infatti, deciderà di dedicarsi "anima e corpo" al suo lavoro e al suo amato grande magazzino, al punto da prendere in considerazione anche l'idea di puntare sulla prima rivista ufficiale del Paradiso.

Intanto, però, si dovrà preparare a fare i conti con una serie di ritorni: il primo è quello di Roberto Landi, il grafico pubblicitario gay, che rimetterà piede a Milano dopo un lungo periodo di assenza e tornerà a collaborare con Vittorio.

Ines prova a conquistare subito Vittorio

Al tempo stesso, poi, arriverà anche la modella Ines che, fin dal primo momento, metterà gli occhi su Conti, provando in tutti i modi a conquistarlo e ad attirare la sua attenzione.

Le trame della soap opera, però, rivelano che questa per Ines sarà una vera e propria "mission impossibile", dato che Vittorio non avendo fatto pace col suo passato, dimostrerà di non essere pronto a lasciarsi alle spalle la sua vecchia relazione con Marta.

Per Conti, quindi, non sarà ancora il momento di dedicarsi e concentrarsi su un nuovo amore. Cambierà idea nel corso delle prossime settimane?

Giuseppe nasconde un segreto

E poi ancora nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma dal 13 al 17 settembre, ci sarà spazio anche per la scoperta del segreto che turba Giuseppe Amato.

Dopo la lettera ricevuta, l'uomo scoprirà di avere un figlio segreto: un bimbo concepito fuori dal matrimonio, in Germania, con la sua amante.

Una scoperta che non lo lascerà indifferente, dato che al più presto Giuseppe si ritroverà a dover riprendere in mano le redini della situazione con la sua famiglia.

Adelaide scopre che Achille è morto: trame Il Paradiso 6 al 17 settembre

Intanto, in casa Amato, ci sarà il ritorno di Tina: la ragazza si stabilirà di nuovo a Milano, dopo il successo ottenuto come cantante.

Occhi puntati anche sulla contessa Adelaide: le trame delle prime nuove puntate della sesta stagione, rivelano che per lei arriverà il momento della resa dei conti finale sul caso Achille Ravasi.

Dopo che si erano perse le tracce dell'ormai ex marito di Adelaide, la donna verrà informata del ritrovamento del corpo dell'uomo, ritrovato quindi senza vita.