Dayane Mello e Tommaso Zorzi hanno condiviso il percorso all'interno del Grande Fratello Vip 5. Entrambi sono arrivati fino alla finale del programma del Reality Show condotto da Alfonso Signorini. La modella è giunta quarta, mentre l'influencer ha trionfato. Tra i due non è mai scattato un bel rapporto dentro la casa più spiata d'Italia e, a quanto pare, nemmeno lontano dalle telecamere le cose sono cambiate. La showgirl, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, ha riservato parole al vetriolo nei confronti del meneghino, sotto al post social in cui la redazione del Grande Fratello Vip ha ufficializzato la partecipazione di Soleil Sorge alla sesta edizione del reality come concorrente che avrà inizio lunedì 13 settembre.

Dayane Mello a Soleil: 'Sarà la più grande rivelazione di questo programma'

Nelle scorse ore il GF Vip ha annunciato attraverso i social che una delle inquiline della casa di Cinecittà sarà Soleil Sorge, amica di Dayane Mello, che è stata una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del reality show. La brasiliana ha immediatamente fatto sentire il suo sostegno per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Secondo la showgirl, l'italo-americana "sarà la più grande rivelazione di questo programma". Nel post in questione, alcuni utenti hanno preso di mira l'ex gieffina, che ha parlato della vittoria di Tommaso Zorzi e della questione riguardante il televoto durante la finale del Grande Fratello Vip 5.

In quella serata ci sarebbero stati dei problemi in riferimento ai voti provenienti dall'estero. Dayane aveva, in particolare, parecchi sostenitori, specialmente in Sudamerica, da dove proviene. Su Instagram si è aperta una discussione tra i fan di Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Una fanpage dell'influencer meneghino ha sottolineato che il vincitore del GF Vip 5 è amato da tantissimi.

Parole che non hanno lasciato indifferente la modella che ha ribattuto: "Amato? Ha fatto tanta dinamica quando dormiva".

Il dibattito tra Dayane e i fan di Zorzi

Un utente, fan di Zorzi, ha replicato al commento della showgirl attaccandola e domandandole i motivi per i quali ha criticato il lombardo e sottolineando che Tommaso è stata la rivelazione del reality show targato Mediaset.

Successivamente, rivolgendosi a Mello, l'utente ha scritto: "Rosichi perché ha vinto lui e non tu". Non è mancata la risposta della brasiliana che ha evidenziato dalla sua: "Tutto il mondo cercava di votare e non ci sono riusciti". Queste parole hanno trovato consenso in alcuni utenti social. L'ex gieffina si è poi augurata che lo stesso problema non si avveri durante questa edizione che inizierà il 13 settembre e alla quale parteciperà la sua amica Solei Sorge.