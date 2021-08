Dopo tanta attesa su Rai 1 tornerà a fare compagnia ai telespettatori la serie tv Il Paradiso delle Signore, con la sua sesta stagione.

Nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo dal 13 al 17 settembre 2021, Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) dopo essersi trasferita a New York non farà ritorno a Milano: questo gesto segnerà in maniera definitiva la sua rottura con il marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Per quest’ultimo non sarà per niente semplice accettare la realtà, sia perché non avrà più al suo fianco la donna che ha sposato, sia perché dovrà gestire da solo il lussuoso negozio di Milano.

A spiazzare più di tutti però sarà il signor Giuseppe Amato (Nicola Rignanese), poiché verrà alla luce la sua relazione extraconiugale avuta in Germania: a smascherare l’uomo sarà la sua amante Petra, che giungerà a Milano per ricevere delle spiegazioni da colui che ha fatto breccia nel suo cuore, ma anche per esigere che l'uomo riconosca sua figlia.

Il Paradiso delle signore, trame sino al 17/09: Marta resta in America, a Milano torna Roberto Landi

Le vicende del grande magazzino milanese quindi torneranno ad appassionare il pubblico con tanti colpi di scena e novità. Gli spoiler sugli episodi in programma da lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2021, raccontano che Vittorio dopo l’addio e il trasferimento della moglie Marta in America dovrà dare una svolta alla propria vita: per la storica coppia non ci sarà alcuna riconciliazione, poiché la figlia di Umberto (Roberto Farnesi) sarà sempre più sicura della sua scelta di lavorare all’estero.

A Milano ci sarà il ritorno del grafico pubblicitario Roberto Landi (Filippo Scarafia), che lavorerà con il direttore Conti per lanciare la rivista Paradiso Market: il grafico pubblicitario a quanto pare collaborerà anche con Tina (Neva Leoni), la terzogenita dei coniugi Amato che dopo essere tornata a Milano avrà le carte in regola per essere la candidata per un servizio per il famoso negozio.

Arriva Anna Imbriani con la figlia, Giuseppe in crisi con la moglie Agnese a causa della sua amante Petra

Nel capoluogo lombardo tornerà anche Anna Imbriani (Giulia Vecchio), in compagnia della figlia.

Il signor Giuseppe invece entrerà in crisi con la moglie Agnese (Antonella Attili) a causa dell’arrivo improvviso della sua amante segreta Petra, da cui ha avuto una bambina durante il soggiorno in Germania.

Ovviamente per la signora Amato e i suoi figli sarà un duro colpo: stando alle anticipazioni rimarranno sconvolti quando verranno a conoscenza del tradimento del capofamiglia. Infine Agnese vorrà prendere le distanze da marito, mentre Roberto sembrerà nascondere qualcosa.