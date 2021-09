Ilary Blasi è tornata in televisione con il suo nuovo show Star in the Star, che ha debuttato in prime time su Canale 5, riscuotendo un grande successo social. La conduttrice, dopo il buon successo dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi, si è cimentata alla conduzione di questo nuovo talent show che prima ancora del debutto, aveva suscitato già accese polemiche per la somiglianza con Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato, entrambi in onda su Rai 1. Nella prima puntata, però, a ipnotizzare gli spettatori e fan ci ha pensato la stessa Ilary, con un'apertura dello show che ha stregato tutti.

La conduttrice Ilary Blasi ipnotizza con l'apertura del nuovo show Mediaset

Nel dettaglio, la prima puntata di Star in the Star su Canale 5 si è aperta con un'esibizione a dir poco trionfante della conduttrice Ilary Blasi, che si è esibita sulle note del brano "Toxic", uno dei grandi successi di Britney Spears.

Ilary ha ancora una volta sorpreso e ipnotizzato i suoi fan, con un inizio che non è passato affatto inosservato e che è diventato subito virale sul web e sui social.

La conduzione della signora Totti, quindi, è stata promossa mentre il meccanismo del nuovo show del giovedì sera di Canale 5 non ha messo d'accordo tutti.

Numerosi spettatori social non hanno potuto fare a meno di notare le effettive somiglianze che ci sono tra Star in the Star e i due programmi di Rai 1, condotti da Carlo Conti e Milly Carlucci.

Star in the Star e le somiglianze con gli show di Carlo Conti e Milly Carlucci

Polemiche anche per le maschere che sono state realizzare per questo nuovo show Mediaset, puramente in lattice e non proprio belle da vedere.

Insomma le critiche per lo show Mediaset non sono mancate anche se bisognerà attendere il verdetto auditel per capire quella che poi è stata la reazione del pubblico di Canale 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo show riuscirà a conquistare una buona media di spettatori e a conquistare così la leadership del giovedì sera televisivo italiano?

In attesa di scoprirlo, Ilary Blasi in una recente intervista, a proposito delle polemiche che ruotavano intorno al suo show prima ancora della messa in onda in tv, ha ammesso di condividere il pensiero di Carlo Conti.

O MIO DIO CHE INIZIO PAZZESCO ILARY SEI UNA REGINA #StarInTheStar pic.twitter.com/z3t3YeWyj7 — trashtvstellare (@trashtvstellare) September 16, 2021

Il ritorno di Tale e Quale Show

Il conduttore toscano, infatti, aveva dichiarato che in tv c'è spazio per tutti e che un programma va giudicato solo dopo averlo visto in onda.

Intanto, dal 17 settembre, in prime time su Rai 1 tornerà in onda anche Tale e Quale Show, giunto alla sua undicesima edizione di messa in onda.

Tra i concorrenti che sono stati scelti quest'anno, spiccano anche Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, entrambi protagonisti della passata edizione del Grande Fratello Vip, durata ben sei mesi.