Ilary Blasi finisce al centro delle polemiche per il suo nuovo show Star in the Star, in programma a partire da giovedì 16 settembre in prime time su Canale 5.

Lo show prevede la partecipazione di un cast di personaggi famosi che, nascosti dietro una maschera, si cimenteranno nelle imitazioni di vere e proprie stelle della musica italiana ed internazionale. Fin dal primo momento, lo show Mediaset ha ricordato altri due programmi che da anni vanno in onda su Rai 1: Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato.

Per questo motivo, il caso è finito anche in commissione di Vigilanza Rai.

Star in the Star, polemica sul nuovo show di Ilary Blasi

Nel dettaglio, a pochi giorni ormai dalla prima puntata di Star in the Star condotto su Canale 5 da Ilary Blasi, si infiamma la polemica sul nuovo show e il deputato Michele Anzaldi, che fa parte della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiovisivi, ha mosso il dito contro questo nuovo show "fotocopia" di quelli Rai.

"Star in the Star di Canale 5 si configurerebbe come un clone di Tale e Quale Show e soprattutto de Il Cantante mascherato in onda sulla Rai. La Rai ne è a conoscenza?", scrive polemico Anzaldi, chiedendosi poi se la televisione di Stato abbia preso dei provvedimenti per tutelare i propri prodotti di successo in onda in prime time da diversi anni.

Il caso finisce in commissione Vigilanza Rai

Anzaldi punta il dito anche contro Banijay, la casa di produzione di questo nuovo show Mediaset condotto da Ilary Blasi, ma che produce anche i due programmi Rai condotti da Carlo Conti e Milly Carlucci.

"Presento un'interrogazione in Commissione di Vigilanza", scrive ancora Anzaldi sui social lanciando anche un appello al nuovo direttore generale Fuortes, affinché prenda in mano le redini di questa situazione e possa occuparsi del caso Star in the Star.

Cosa succederà a questo punto? Ricordiamo che già in passato c'erano stati problemi con un altro show Mediaset ritenuto "fotocopia" di quelli Rai. Trattasi di Baila, il varietà che venne condotto da Barbara d'Urso e da alcuni considerato troppo simile a Ballando con le stelle. In quel caso a poche ore dal debutto dello show, la Rai intraprese un'azione legale contro Mediaset, al punto da far procedere con una drastica rivoluzione dei contenuti del programma Mediaset che ne decretarono anche la chiusura anticipata per bassi ascolti.

Ilary Blasi pronta alla nuova trasmissione

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione legata al nuovo show Mediaset condotto da Ilary Blasi questo autunno su Canale 5, in una recente intervista ha affermato di non conoscere le identità dei vip mascherati di questa prima edizione e quindi anche per lei sarà una sorpresa.