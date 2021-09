Prosegue l'appuntamento con la soap opera Love is in the air, confermata anche nella settimana che va dal 20 al 24 settembre 2021 in prima visione su Canale 5.

Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che ci saranno diversi colpi di scena e che il rapporto tra Serkan ed Eda prenderà una piega del tutto inaspettata. I due innamorati, infatti, cominceranno ad organizzare il loro matrimonio.

Cambia la programmazione di Love is in the air: la soap slitta nel palinsesto Mediaset

Le anticipazioni relative alla programmazione di Love is in the air riportano che dal 20 al 24 settembre la soap cambierà l'orario di messa in onda su Canale 5.

Le vicende della coppia Eda-Serkan non saranno più trasmesse alle 16:30, ma andranno in onda a partire dalle 16:50 circa.

La soap, infatti, slitterà nel palinsesto della rete ammiraglia, complice il ritorno del daytime di Amici 21 che durerà circa mezz'ora.

Di conseguenza, le nuove puntate della soap turca andranno in onda in "versione ridotta" poiché, pur iniziando alle 16:50, termineranno intorno alle 17:35 circa, quando poi la linea passerà a Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.

Eda spiazza Serkan e lo raggiunge sul volo per Parigi

Gli spoiler di Love is in the air fino al 24 settembre evidenziano che Eda deciderà di prendere in mano le redini della sua storia d'amore con Serkan e di ribellarsi ai ricatti che sta subendo dalla nonna.

Per questo motivo, la giovane farà "irruzione" sul volo dove si trova il suo amato Serkan, diretto a Parigi per un importante impegno di lavoro.

Eda spiazzerà Serkan e, dopo gli atteggiamenti "strani" dell'ultimo periodo, gli chiederà ufficialmente di sposarla.

Arriva il matrimonio tra Serkan e Eda

Eda non ha più dubbi: vuole trascorrere il resto della sua vita al fianco di Serkan e per questo motivo vorrà sposarlo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La reazione dell'architetto sarà positiva, e così insieme cominceranno a dedicarsi ai preparativi per il giorno delle agognate nozze.

Successivamente, anche Serkan riuscirà a sbalordire la fidanzata: infatti a sua volta organizzerà una sorpresa per Eda, facendole una proposta di matrimonio a tutti gli effetti.

Le trame della soap dal 20 al 24 settembre sottolineano che, dopo questi momenti romantici, i due protagonisti della soap si concentreranno sull'organizzazione del giorno più bello della loro vita, anche se dovranno fare i conti con l'ostilità delle rispettive famiglie.