Cambia la programmazione di Canale 5 e da oggi sparisce la soap opera Brave and Beautiful. Gli spettatori e fan della serie turche, che alle 14:45 si collegheranno sulla rete ammiraglia Mediaset per seguire le nuove vicende della coppia Cesur-Suhan, dovranno fare i conti con la spiacevole sorpresa che sicuramente non li renderà entusiasti. Al posto della soap, infatti, ci sarà spazio per il ritorno di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Chiude la soap Brave and Beautiful: sospesa dal palinsesto Mediaset

Nel dettaglio, la programmazione Mediaset a partire dal 13 settembre subirà delle nette modifiche sia in daytime che in prima serata.

A farne le spese sarà la soap opera Brave and Beautiful, che questa estate ha fatto appassionare una media di quasi due milioni di spettatori.

Perché da questo pomeriggio non ci sarà più spazio per le vicende di Cesur e Suhan su Canale 5? La risposta ha a che fare con il ritorno di Uomini e donne, la seguitissima trasmissione del pomeriggio che proprio da questo lunedì tornerà in onda nella sua storica fascia oraria.

L'appuntamento con Maria De Filippi, i nuovi tronisti, le dame e i cavalieri del trono over è fissato per le ore 14:45 e questa sarà la collocazione ufficiale per tutta la stagione televisiva 2021/2022.

Ritorna Uomini e donne: De Filippi 'sfratta' Cesur e Suhan dal palinsesto

Come è già successo lo scorso anno con DayDreamer - Le ali del sogno, anche questa volta la soap Brave & Beautiful viene eliminata dal palinsesto della rete ammiraglia per lasciare spazio al ritorno di U&D.

Tuttavia, lo scorso anno, i fan di Can e Sanem furono decisamente più fortunati, dato che gli episodi restanti di DayDreamer vennero programmati prima nel daytime del weekend e successivamente tornarono in onda anche nel daytime quotidiano Mediaset, al posto della soap Il Segreto.

Questa volta non accadrà lo stesso, dato che gli episodi di Brave and Beautiful risultano sospesi definitivamente dalla programmazione di Canale 5.

La soap non andrà in onda nel daytime feriale (dove sopravvivrà l'appuntamento quotidiano con la soap Love is in the air) ma non sarà trasmessa neppure nel weekend.

La soap Brave and Beautiful dovrebbe tornare la prossima estate

Una vera e propria cancellazione per la serie con protagonisti Cesur e Suhan che dovrebbe tornare in onda soltanto nel corso della prossima estate 2022, probabilmente sempre nel pomeriggio feriale della rete ammiraglia.

La stessa sorte è toccata anche ad un'altra serie lanciata questa estate da Mediaset. Trattasi di Grand Hotel - Intrighi e passione, la fiction spagnola che è stata sospesa dalla domenica sera per lasciare spazio al ritorno di Scherzi a parte condotto da Enrico Papi.

Anche in questo caso, le restanti puntate di Grand Hotel dovrebbero essere recuperate nel corso della prossima estate.