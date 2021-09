Continuano ad andare in onda le puntate inedite di Love is in the air. La TV Soap di Canale 5 sta diventando sempre più avvincente grazie agli intrighi tra i personaggi.

Le anticipazioni della puntata del 7 settembre annunciano numerosi colpi di scena. In particolare, Piril sarà molto tesa per il matrimonio e per i desideri di Engin. Eda proverà una forte gelosia verso Balca e farà notare a Serkan le sue intenzioni. Quest'ultimo non le crederà, ma alla fine accetterà di fare una scommessa. Melek, nel frattempo, indagherà su Balca e su Suzi, ma verrà portata fuori strada proprio da quest'ultima.

Anticipazioni di Love is in the air del 7 settembre: Piril sarà preoccupata per il matrimonio

Nella puntata del 7 settembre Engin non potrà fare a meno di essere preoccupato per il suo matrimonio. I preparativi, infatti, si stanno rivelando più difficili del previsto. Piril mostrerà una certa resistenza davanti all'idea di un matrimonio tradizionale, mentre Engin desidererà che alla cerimonia siano presenti numerosi invitati. Riusciranno a trovare un accordo?

Nel frattempo, Eda non potrà evitare di provare gelosia nei confronti di Balca. Quest'ultima, infatti, passerà sempre più tempo con Serkan. Ormai sarà evidente a tutti che l'interesse di Balca non è solo professionale, ma che ci sono in gioco i sentimenti.

Solo Serkan sembrerà non esserne consapevole.

Trama del 7 settembre di Love is in the air: Eda e Serkan fanno una scommessa

Eda e Serkan decideranno di scommettere sulle vere intenzioni di Balca. Secondo la ragazza, ella vuole corteggiare Serkan per conquistarlo, mentre quest'ultimo ritiene che si tratti solo di una fantasia di Eda e che in realtà Balca non sia interessata a lui.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel caso di sconfitta, Eda dovrà accettare di cenare assieme a Serkan.

Melek, nel frattempo, deciderà di far luce sulla situazione e inizierà a indagare su Balca. Scoprirà che le sue azioni sono pilotate da qualcuno che si nasconde dietro le quinte.

Eda ammette la sconfitta

Le anticipazioni di Love is in the air del 7 settembre rivelano che Suzi cercherà di depistare le indagini condotte da Balca.

Quando si renderà conto della determinazione di Melek, le mentirà dicendo che Balca è solo preoccupata per una sua vecchia storia d'amore. La ragazza, a questo punto, si calmerà e allontanerà i suoi sospetti.

Nel frattempo Eda, venuta a conoscenza della scoperta di Melek, non potrà fare a meno di ammettere la sconfitta. Serkan, così, potrà finalmente portarla fuori a cena.