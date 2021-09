Kerem Bursin ha conquistato l'Italia nel ruolo di Serkan Bolat in Love is in the air, ma la questione sembra essere reciproca: in una sua Instagram story, l'attore turco si è dichiarato innamorato del nostro Paese. Tale post è stato condiviso da Verissimo per annunciare l'intervista all'affascinante Kerem che andrà in onda sabato 25 settembre.

Kerem Bursin a Verissimo

L'enorme successo della Serie TV Love is in the air, giunta alla seconda stagione in Turchia e che ha tenuto compagnia i telespettatori italiani a partire dall'estate 2021, ha dato grande visibilità ai due protagonisti anche in Italia.

L'appassionante storia tra Serkan Bolat ed Eda Yildiz ha fatto innamorare i fan anche dei due attori che condividono l'amore non solo sul set: Kerem Bursin e Hande Ercel sono, infatti, una coppia anche nella vita reale. L'attore è stato intervistato da Silvia Toffanin: la puntata di Verissimo in questione andrà in onda sabato 25 settembre alle ore 16:30 su Canale 5.

Kerem innamorato dell'Italia

Dopo l'intervista per Verissimo, Kerem Bursin è ritornato in Turchia, dove si trova attualmente. Durante la sua permanenza in Italia, ha pubblicato una storia su Instagram, dichiarandosi innamorato dell'Italia con il suo inconfondibile accento: 'Amo Italia, ti amo, ti amo'. Ecco di seguito il video, ricondiviso dalla pagina Instagram di Verissimo per ricordare l'appuntamento del 25 settembre.

Chissà se anche Kerem non possa in futuro assumere degli impegni lavorativi in Italia, come accaduto a Can Yaman che attualmente si è stabilizzato a Roma ed è coinvolto in due progetti Lux Vide.

Ad oggi non sappiamo con certezza se e quando anche l'interprete di Eda verrà in Italia per rilasciare un'intervista a Verissimo.

L'amore con Hande e altre curiosità sull'attore

Kerem Bursin nel ruolo di Serkan Bolat, insieme a Kivanc Tatlitug nei panni di Cesur, ha dominato i pomeriggi estivi del 2021, tanto che si è parlato di estromissione di Can Yaman dal ruolo di re delle soap. Oltre al fascino dell'attore turco e alla bravura interpretativa, il successo della serie tv è stato in parte dovuto anche al vero amore che unisce, fuori dal set, i due protagonisti.

Kerem ha annunciato la storia d'amore con Hande Ercel ad aprile del 2021, postando su Instagram una foto con la compagna in vacanza.

Inoltre, l'attore ha dichiarato di aver girato il mondo durante la sua infanzia a causa dei numerosi impegni lavorativi del padre. Per molto tempo, infatti, è vissuto negli Stati Uniti, motivo per cui nelle sue Instagram stories lo possiamo sentire spesso parlare un inglese perfetto.