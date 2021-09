Amici 21 ha aperto i battenti domenica 19 settembre, ma gli scontri tra professori sono già iniziati. Alessandra Celentano - nella lettera inviata al suo allievo Mirko Masia - è tornata ad attaccare il collega Raimondo Todaro per la diversa visione sul mondo della danza. La 54enne ha sostenuto che a differenza del collega siciliano, lei non illude i concorrenti.

La versione di Celentano

Nel daytime di mercoledì 22 settembre, su Canale 5, Alessandra Celentano ha attaccato Raimondo Todaro. Tutto è partito da una lettera scritta dall'insegnante al suo allievo Mirko Masia.

La 54enne non ha riservato affatto dei complimenti al giovane ballerino: "Sei peggio di quello che pensavo, non sai fare niente". Per spiegare la sua visione della danza al 19enne, la maestra ha tirato in ballo il collega Todaro: "La differenza tra me e Raimondo è che io non camuffo la verità".

A detta di Celentano, lei non illude i ballerini mentre l'insegnante catanese farebbe credere una cosa per un'altra. Non contenta, la coreografa ha rincarato la dose nei confronti del collega: "Raimondo ha assegnato gratuitamente la maglia a Serena". Secondo la storica maestra, la ballerina non avrebbe né i requisiti fisici né tecnici per entrare ad Amici 21.

La lettera dell'insegnante

Mirko Masia non è ancora un allievo del talent.

Durante il provino, Veronica Peparini ha ritenuto il ragazzo poco preparato. A quel punto, la maestra Celentano ha deciso di offrire un'opportunità al 19enne di Allumiere (Roma). La coreografa ha spiegato che Mirko verrà messo alla prova per un mese, terminato quel periodo la commissione deciderà o meno se assegnare una maglia al ballerino.

Dopo la lettera ricevuta ieri dalla sua insegnante, il 19enne è scoppiato in lacrime. Nel dettaglio, Alessandra Celentano ha fatto sapere che se dovesse immaginare un animale ballare penserebbe ad un cigno. Quando vede Mirko danzare invece, vede un ragno. La 54enne ha sostenuto di essere consapevole che Masia non ha i requisiti giusti per essere un vero ballerino.

Chi è Mirko Masia?

Mirko Masia ha 19 anni ed è nato a Civitavecchia ma cresciuto ad Allumiere. Il giovane non ha avuto un'infanzia molto facile: dopo la separazione dei genitori, sono stati i vari problemi da affrontare compresi quelli di natura economica. Ad Amici 21, il diretto interessato ha riferito di avere scoperto la danza grazia all'amata nonna. Da quando quest'ultima è venuta a mancare, Mirko non ha voluto più eseguire una coreografia. Solamente nell'ultimo periodo, il 19enne ha ripreso a danzare.

Il sogno di Mirko Masia è diventare un allievo del talent e magari vincere il programma condotto da Maria De Filippi.