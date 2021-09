Dopo una settimana di convivenza forzata nella casa del Grande Fratello Vip 6, alcuni "vipponi" cominciano ad mostrare i primi malumori. Nella giornata di mercoledì 22 settembre, Manila Nazzaro e Jessica Selassié hanno affrontato l'argomento delle pulizie in casa. In particolare, le due concorrenti hanno rimproverato Soleil Sorge e Tommaso Eletti.

Lo sfogo dell'ex Miss Italia

All'ora di pranzo, Manila e Jessica hanno invitato i loro coinquilini a tenere in ordine la casa. In particolare, una delle sorelle Selassié ha chiesto maggiore attenzione all'igiene della casa in alcune stanze.

A finire nel mirino delle due "vippone", sono stati Soleil e Tommaso. Viste le accuse, sia la 27enne italo-americana che l'ex protagonista di Temptation Island hanno deciso di terminare il pranzo in giardino per evitare lo scontro.

Nel pomeriggio, Manila ha ripreso l'argomento con alcuni compagni d'avventura. Nel dettaglio, l'ex Miss Italia ha spezzato una lancia a favore di Soleil: "Alla fine, so come è fatta e lei fa altre cose". In merito al 20enne romano, però, Nazzaro ha sparato a zero: "Mi arrabbio perché non fa niente". A detta della 43enne, l'atteggiamento di Tommaso è fastidioso: il giovane non aveva alcun diritto di andare a mangiare in giardino solamente perché non ama assistere alle discussioni.

Come un fiume in piena, Manila ha continuato ad attaccare Eletti: "Stai dalla mattina alla sera sul divano e mi dici che ti dà fastidio se discutiamo?" Secondo Nazzaro, Tommaso è l'unico concorrente che non aiuta gli altri nelle faccende domestiche, ma tutti i giorni trova il piatto pronto. Inoltre, la gieffina ha spiegato di non avere nulla contro Soleil e Tommaso ma mantenere ordinata la casa aiuta tutti a vivere al meglio l'esperienza del Reality Show.

Le prime strategie

Prima di concludere il discorso, Manila Nazzaro ha sostenuto che venerdì Tommaso Eletti debba essere eliminato dal GF Vip: "Davide dovrebbe rimanere". A fare eco alla 43enne, ci ha pensato Carmen Russo che ha sostenuto la stessa cosa. Nel frattempo, i coinquilini della casa più spiata d'Italia stanno pensando alle prime strategie da mettere in atto.

Alex Belli, mentre era in giardino con Katia Ricciarelli ha spiegato di voler nominare concorrenti "forti", perché quelli considerati "deboli" di solito vengono premiati dai telespettatori.

In merito al capitolo Gianmaria, Alex ha sostenuto che il 36enne campano, dopo lo scontro avvenuto con Soleil, si è chiuso e non è più quello dei primi giorni. A detta dell'attore, Antinolfi dovrebbe reagire in modo diverso. Ricciarelli, invece, ha chiosato: "Bisognerebbe essere sempre rispettosi verso gli altri".