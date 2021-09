Tra i grandi successi Rai dell'ultima stagione televisiva vi è Mina Settembre, la fortunata serie con protagonista Serena Rossi, che tornerà in onda con la seconda attesa edizione. I fan, quindi, ritroveranno ancora una volta l'esuberante assistente sociale Gelsomina, alle prese con nuovi casi da affrontare ma anche con tutte le novità legate alla sua turbolenta vita sentimentale che la vedrà divisa tra l'ex marito e la nuova fiamma.

Confermata la seconda stagione di Mina Settembre, la serie dei record

Nel dettaglio, la prima stagione di Mina Settembre ha registrato dei risultati d'ascolto a dir poco eccezionali, con una media che ha superato la soglia dei sei milioni di telespettatori e picchi del 27% di share.

Numeri che hanno spinto la Rai a mettere in cantiere le puntate della seconda stagione e, l'attrice Serena Rossi, ha confermato che sarebbe rientrata sul set questo autunno per dedicarsi alle riprese di Mina Settembre 2, dopo aver terminato già le registrazioni de La Sposa, un'altra serie televisiva che la vedrà protagonista sul piccolo schermo.

Per vedere in onda questi due nuovi prodotti con protagonista l'attrice napoletana, però, bisognerà attendere ancora un po' di tempo.

Serena Rossi protagonista su Rai 1 de La Sposa e Mina Settembre 2

La messa in onda de La Sposa e di Mina Settembre 2, infatti, è in programma soltanto per il 2022. Per questo autunno, quindi, i fan di Serena Rossi non avranno appuntamenti da seguire con la loro beniamina, anche se il prossimo dicembre l'attrice sarà al cinema, tra i protagonisti del film Diabolik.

Intanto, in una recente intervista, Serena Rossi ha svelato dei nuovi retroscena legati al personaggio di Mina Settembre, che ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori di Rai 1.

"È una battagliera, si impiccia dei casi del quartiere per aiutare chi non ha strumenti per difendersi da solo", ha ammesso l'attrice napoletana parlando di questa fiction che le ha regalato una nuova ventata di successo e di grande popolarità.

Il retroscena di Serena Rossi sulla sua Gelsomina: 'Fa cose illegali'

"Fa cose illegali per raggiungere i suoi scopi che hanno sempre un risvolto umanitario", ha proseguito ancora la protagonista della serie televisiva Rai.

Tuttavia, questo impegno di Gelsomina verso gli altri, la porterà a trascurare la sua vita privata e personale che, come ha ammesso la stessa attrice, "è un casino".

E poi ancora Serena Rossi non ha potuto fare a meno di ricordare anche la bellissima città di Napoli che fa da sfondo a Mina Settembre 2 e che rappresenta un po' la cornice perfetta dove si incastrano le vicende dei vari protagonisti di questa fiction.