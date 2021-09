Eccezionalmente di domenica, Amici debutterà su Canale 5 con la sua ventunesima edizione. La prima puntata andrà in onda il 19 settembre ma è stata registrata mercoledì 15, perciò sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo in studio all'esordio. Maria De Filippi ha ricordato Mike Bird, ha ufficializzato i sei professori, ha ospitato molti personaggi famosi e ha accolto nella scuola un nutrito gruppo di artisti che aspirano a diventare cantanti o ballerini professionisti.

Gli spoiler sulla nuova edizione di Amici

La 21esima edizione di Amici sta per esordire sul piccolo schermo: con largo anticipo rispetto al passato, quest'anno il programma inizierà il 19 settembre, nell'insolita e temporanea collocazione della domenica pomeriggio.

I vertici Mediaset hanno chiesto a Maria De Filippi di lasciare per due settimane il sabato e sostituire Scene da un matrimonio, format non ancora pronto per andare onda.

La prima puntata del talent-show, però, è già stata registrata e i curiosi sono a conoscenza di tutto quello che è accaduto.

Le riprese di mercoledì 15 sono cominciate con un emozionante ricordo di Michele Merlo, l'ex allievo che è scomparso a giugno scorso per ragioni di salute. I professionisti del cast hanno danzato sulle note di "Aquiloni", un brano del giovane che nella scuola di faceva chiamare Mike Bird, mentre sul maxi schermo venivano trasmesse immagini della sua recente partecipazione al format di Canale 5.

La commissione interna di Amici 21

Prima di accogliere nella scuola i nuovi allievi, Maria De Filippi ha presentato i sei insegnanti dell'edizione 2021/2022.

Due novità importanti nella commissione interna: Lorella Cuccarini ha cambiato categoria (ha preso il posto di Arisa tra i prof di canto), Raimondo Todaro è l'unica new entry del cast per la danza.

I docenti hanno potuto osservare le esibizioni degli aspiranti alunni prima di decidere chi promuovere e chi mandare a casa. Stando a quello che riportano le anticipazioni, dei 17 banchi disponibili ne sono stati assegnati solamente 13. I maestri, infatti, hanno palesato un po' di dubbi su alcuni giovani artisti, per questo hanno richiesto sfide e ballottaggi sin dalla prima puntata.

Nel corso della registrazione che ci sarà la prossima settimana, dovrebbero essere sciolti gli ultimi nodi e consegnate le maglie da titolari ancora in bilico.

Talenti di Amici 20 tornano in studio

La puntata di Amici che sarà trasmessa in televisione domenica 19 settembre, avrà molti ospiti. La presentatrice, ad esempio, ha riaccolto in studio alcuni amatissimi talenti della scorsa edizione: Aka7even, Deddy, Alessandro e Giulia (anche ne corpo di ballo di professionisti) hanno partecipato alla registrazione ma non si sono esibiti.

A consegnare le maglie da titolari ai nuovi allievi della classe, sono stati dei personaggi famosi che all'inizio erano seduti dietro ai banchi. Celebrità come Gerry Scotti, Ambra Angiolini, Roberto Baggio, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Filippo Magnini hanno ceduto il posto ai ragazzi che ottenevano almeno un sì dai professori.

Per il momento musicale, il cantautore Tommaso Paradiso ha intonato il suo nuovo singolo "Magari no", mentre Maria De Filippi ha anticipato che Sangiovanni parteciperà alla seconda puntata perché per il giorno del debutto del suo format era impegnato altrove e ha dovuto declinare l'invito.

Le riprese del talent-show dovrebbero ricominciare a metà della prossima settimana: probabilmente già giovedì 23 settembre sarà registrato lo speciale che i telespettatori vedranno su Canale 5 domenica 26.