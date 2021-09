Proseguono su Canale 5 gli appuntamenti con la serie televisiva turca Love is in the air. Nel corso delle ultime puntate, Eda e Serkan hanno ritrovato una forte intesa, nonostante Semiha e Balca stiano cercando in ogni modo di porre degli ostacoli tra i due. Le anticipazioni delle messe in onda della settimana dal 20 al 24 settembre, rivelano che l'imprenditore e la fioraia si fidanzeranno ufficialmente. La nonna di Eda sembrerà essersi arresa e aver accettato l'amore tra sua nipote e Bolat.

Anticipazioni Love is in the air 20 e 21 settembre: Serkan chiede aiuto ai suoi dipendenti

Engin dovrà fare i conti con il padre di Piril. L'uomo ha infatti chiesto al genero di superare delle prove. Per Eda e Serkan ci sarà grande agitazione per via dell'organizzazione della notte dell'henné. I due saranno ancora ignari dell'arrivo di una serie di grandi imprevisti durante la cerimonia. Semiha chiederà ai due futuri sposi di attenersi a tutte le tradizioni, solo così potrà accettare le nozze che da tempo ormai ostacolava.

Bolat chiederà aiuto anche ai suoi fedeli dipendenti per far si che l'organizzazione della cerimonia sia perfetta. In particolare, Erdem si occuperà del cibo. Il segretario però, farà molta fatica a trovare i cristalli di zucchero elemento fondamentale per la festa.

Erdem dovrà così trovare una soluzione al più presto possibile.

Spoiler Love is in the air al 24 settembre: gli invitati alla festa dell'henné cadono in un sonno profondo

Nessuno si accorgerà che a spiare i preparativi della cerimonia ci sarà Melih. L'uomo, non appena si accorgerà delle difficoltà di Erdem, prenderà la palla al balzo.

Melih consegnerà al segretario i tanto ricercati cristalli di zucchero, a patto che nessuno venga a sapere che sia stato proprio lui a trovarli. Intanto Balca chiederà a Eda di poter partecipare anche lei alla festa. Tutti gli invitati sospetteranno però che abbia delle cattive intenzioni. Tutti gli invitati alla festa cadranno in un sonno profondo.

Quando la polizia comunicherà agli interessati che dentro i loro drink era presente del sonnifero, Balca verrà ritenuta la responsabile. La donna verrà licenziata su due piedi.

Nel corso della puntata di Love is in the air di venerdì 24 settembre, Piril scoprirà che il marito, Serkan e Ferit hanno organizzato un viaggio dopo le nozze dell'imprenditore. La scoperta scatenerà l'ira di Piril. Le coppie festeggeranno i loro addii al nubilato, ma non allo stesso modo. Erdem, Ferit e Engin si recheranno con Bolat a Sapanca. Diversa sarà invece la situazione per le donne: Ceren, Piril e Eda saranno a casa, arrabbiate con i rispettivi compagni dopo averci litigato.