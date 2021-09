Silvia Toffanin si prepara a tornare in onda su Canale 5 con la nuova stagione di Verissimo, il talk show che quest'anno compie 25 anni e che sarà in onda con una formula del tutto nuova. Intervistata sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, la conduttrice ha confermato il doppio impegno settimanale con la sua trasmissione in onda sia di sabato che di domenica pomeriggio ed ha parlato anche di Barbara D'Urso e della sua chiacchierata relazione con Pier Silvio Berlusconi.

Il ritorno in tv di Silvia Toffanin: doppia puntata per Verissimo su Canale 5

Nel dettaglio, quest'anno Mediaset ha scelto di rivoluzionare la domenica pomeriggio di Canale 5 e, a farne le spese, sarà Barbara d'Urso, che dovrà rinunciare al suo appuntamento festivo con Domenica Live.

Nella fascia oraria che va dalle 16:30 alle 18:45 circa, arriverà la puntata domenicale di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, che tornerà ad avere il pubblico in studio.

Nuovi ospiti si racconteranno nello studio del talk show campione di ascolti del weekend di Canale 5 e tra quelli delle prime settimane, la conduttrice ha anticipato i nomi di Ilary Blasi, Belen Rodriguez, Federica Pellegrini e Marcell Jacobs.

Le parole di Silvia Toffanin su Barbara d'Urso

A proposito del fatto che erediterà la fascia della domenica pomeriggio da Barbara d'Urso, Silvia Toffanin è stata molto chiara nel precisare che non ami i paragoni. "Ognuno ha un suo stile, un suo modo di fare tv. Barbara è una superprofessionista", ha dichiarato Toffanin aggiungendo che tra di loro non c'è alcun tipo di competizione.

La conduttrice di Verissimo ha avuto modo di parlare anche della sua storia d'amore con Pier Silvio Berlusconi e, senza troppi giri di parole, ha ammesso che questa relazione l'ha aiutata anche dal punto di vista lavorativo, permettendole di approdare come conduttrice sul piccolo schermo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La confessione su Pier Silvio Berlusconi e le accuse di essere 'raccomandata'

"Mi ha assolutamente aiutata, ci mancherebbe altro. Al 99,9% se non avessi incontrato Pier Silvio non sarei qui a fare televisione", ha proseguito ancora Toffanin. Tuttavia, la conduttrice non ha nascosto che, in un primo momento, si è sentita vittima del pregiudizio quando qualcuno le dava della "raccomandata".

A distanza di anni, però, Silvia Toffanin ha imparato a fregarsene del parere e dei giudizi degli altri ammettendo che oggi va avanti per la sua strada, incurante delle critiche e delle malelingue. "Non sono una che ci sta male. Ora non lo percepisco più, sono passati vent'anni", ha chiosato la conduttrice pronta a rientrare in tv da sabato 18 e domenica 19 settembre.