Doccia fredda per i fan di Brave and Beautiful, la serie turca trasmessa su Canale 5 fino al 10 settembre. Dopo la decisione di Mediaset, per motivi di palinsesto, di mandare in pausa le vicende di Cesur Alemdaroğlu e Sühan Korludağ, è sfumata anche la speranza di rivedere le puntate inedite il sabato pomeriggio. Nello specifico, con il trasferimento temporaneo (per due puntate) di Amici alla domenica, i telespettatori si aspettavano un'inversione di marcia di Mediaset. Invece, non sarà così e il ritorno della serie resta ancora un'incognita.

Amici in onda domenica: il sabato Love is in the air prende il suo posto

La programmazione del weekend di Canale 5 subirà una modifica nelle prossime due settimane. Lo slittamento al 3 ottobre del nuovo programma Scene da un matrimonio ha spinto Mediaset a trasferire temporaneamente Amici dal sabato alla domenica. Il noto talent di Maria De Filippi andrà in onda dalle 14:00 alle 16:30 quando lascerà il posto a Verissimo. Stando a quanto riportato sul sito di Davide Maggio, lo slot lasciato vuoto del sabato pomeriggio verrà occupato da Love is in the air. Lo ha annunciato il sito, inoltre la guida tv di Mediaset Infinity riporta la messa in onda della soap Una Vita. Mentre i fan di Brave and Beautiful avrebbero voluto un nuovo appuntamento con la serie interrotta "bruscamente" il 10 settembre, anche questa volta rimarranno delusi.

Secondo alcune indiscrezioni del web, la scelta di mandare in onda Love is in the air potrebbe essere dovuta al maggior numero di episodi di quest'ultima rispetto alla serie del 2017.

Mancano 46 episodi alla fine di Brave and Beautiful: ipotesi sulla programmazione

La storia d’amore tra Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan (Tuba Büyüküstün) ha salutato il pubblico italiano il 10 settembre ed è stata rimandata a data da destinarsi.

Si è trattata di una scelta molto discussa da parte dei fan della serie turca, alla cui conclusione mancano solo 46 episodi, ciascuno della durata di 40 minuti. Dunque, ad oggi, pare che bisognerà pazientare ancora un po' per poter rivedere la serie. Sul web si è ipotizzata la messa in onda di Brave and Beautiful dopo la conclusione di Love is in the air.

L'ultima parola, ovviamente, spetterà a Mediaset.

Cosa bisogna aspettarsi nei prossimi episodi di Brave and Beautiful

Nelle prossime puntate di Brave and Beautiful sarà dato spazio alle imprese criminali del folle Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener), il quale uscirà dal carcere dopo trent'anni, a seguito della confessione della sorella Adalet (Nihan Büyükağaç). L'uomo, una volta libero, proseguirà con il suo piano di vendetta nei confronti di Tahsin Korludağ (Tamer Levent) e lo farà avvicinandosi a Cesur. Intanto, quest'ultimo e Sühan, messi a dura prova dalle vicende, arriveranno a divorziare, ma la situazione cambierà con la gravidanza della designer. Nel frattempo, a casa Korludağ, Korhan (Erkan Avcı) verrà a sapere che la moglie Cahide (Sezin Akbaşoğulları) gli ha mentito, fingendo di essere incinta. Inoltre, dopo aver scoperto di esserlo realmente, la donna vorrà sbarazzarsi di Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan), che avrebbe dovuto cedergli, una volta nato, il bambino che aspettava.