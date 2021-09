Tommaso Zorzi torna a parlare della sua storia d'amore col giovane ballerino Tommaso Stanzani, noto al grande pubblico per la sua partecipazione all'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Intervistato da Giulia Salemi e Gaia Zorzi durante la nuova puntata del GF Vip Party, Zorzi si è lasciato andare a dei retroscena legati alla sua relazione con Stanzani, ammettendo che Maria De Filippi ha fatto un po' da cupido in questa storia d'amore.

Il retroscena di Tommaso Zorzi sulla sua storia d'amore con Tommaso Stanzani

Nel dettaglio, Tommaso ha risposto alle domande di Giulia Salemi, la quale ha chiesto al suo ex inquilino della casa di Cinecittà, come fosse nata la sua relazione con Stanzani, che ormai va avanti da diversi mesi.

Tommaso non si è tirato indietro e ha ammesso che è nato tutto un po' per caso, anche se un ruolo fondamentale in tutta questa vicenda, lo ha avuto la conduttrice Maria De Filippi.

Zorzi ha svelato che, dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip, scelse di andare a trovare Maria De Filippi nella sua "corte", ossia gli studi Elios.

Maria De Filippi fece notare a Zorzi il giovane Tommaso Stanzani nella scuola di Amici

Dopo essere stato accolto in ufficio, Tommaso ha svelato che Maria De Filippi ha ben venti televisori tutti collegati sulle casette di Amici e fu proprio lei a farle notare il giovane Tommaso Stanzani, che all'epoca faceva parte ancora del cast del talent show.

"Mi fa vedere questo ragazzo e mi ha messo un po' questo tarlo.

Quando è uscito da Amici, gli ho scritto ci siamo visti e il resto è storia", ha ammesso Zorzi svelando così come è nata la sua relazione con il ballerino, con la quale hanno fatto sognare i fan questa estate.

Il duro attacco di Tommaso Zorzi contro Amedeo Goria al GF Vip 6

In attesa di rivederlo di nuovo in televisione nelle vesti di giurato della prima edizione di Drag Race Italia, in onda da novembre sui canali Discovery, Tommaso Zorzi in queste ultime ore è stato al centro dell'attenzione anche per le sue scottanti dichiarazioni sul conto di Amedeo Goria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo aver visto gli atteggiamenti del giornalista e conduttore sportivo all'interno della casa di Cinecittà, in primis nei confronti della modella Ainett Stephens, Tommaso ha ammesso di essere abbastanza schifato da questa situazione, al punto da essere d'accordo col popolo social del GF Vip 6, che ha chiesto l'eliminazione di Amedeo dalla casa.

Addirittura, Zorzi si è spinto oltre, arrivando a dire che Amedeo avrebbe bisogno di essere curato per i tentativi di approccio nei confronti di Ainett mostrati nella casa di Cinecittà.

"Penso che andrebbe eliminato e forse azzarderei dire anche curato", ha sentenziato Zorzi parlando dell'ex marito di Maria Teresa Ruta.