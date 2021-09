Mancano pochi giorni ormai al debutto del Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini debutterà lunedì 13 settembre in prime time su Canale 5, con l'ingresso dei primi concorrenti ufficiali. Intanto, però, non mancano già le prime polemiche e a puntare il dito contro il conduttore del reality show Mediaset, ci ha pensato l'ex gieffino Salvo Veneziano che ha duramente criticato la scelta di puntare su Tommaso Eletti, ex concorrente di Temptation Island.

Duro attacco contro il Grande Fratello Vip di Signorini

Nel dettaglio, il cast del Grande Fratello Vip 6 potrà contare sulla presenza del giovane Tommaso Eletti, volto dell'ultima edizione del reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

In quell'occasione, Tommaso non ha fatto proprio una "bella figura", dato che ha messo in evidenza il suo modo di fare estremamente possessivo e geloso nei confronti della fidanzata Valentina (di ben venti anni più grande di lui).

Alcune frasi e alcuni atteggiamenti di Tommaso avevano scatenato dure polemiche sui social, e in tanti hanno puntato il dito contro Signorini e la produzione del GF Vip 6, per aver "premiato" Eletti, portandolo nel cast del celebre reality show di Canale 5.

'Tutti paladini delle donne', sbotta l'ex gieffino sui social

Tra i tanti che hanno polemizzato contro Alfonso Signorini e la sua decisione anche Salvo Veneziano, che qualche anno fa si mise in gioco nel cast del reality show Mediaset, per poi essere squalificato dopo aver pronunciato una bestemmia.

Da quel momento in poi è iniziata la "crociata" di Salvo contro il reality show e contro il padrone di casa Alfonso Signorini, con tanto di frecciatine social.

"Tutti paladini delle donne", ha scritto Salvo sui social polemizzando duramente contro la scelta di dare visibilità a Tommaso Eletti in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attacco contro Tommaso Eletti, nuovo concorrente del GF Vip 6

"Tommaso, nell'altro reality, è emerso per la sua eccessiva possessività patologica nei confronti delle donne", ha sentenziato Salvo sottolinea poi il fatto che probabilmente alla produzione e al conduttore interessino maggiormente gli ascolti rispetto ad altro.

Quale sarà a questo punto la replica del conduttore Alfonso Signorini?

Tenendo conto che Salvo non è stato l'unico a polemizzare contro la scelta di avere nel cast Tommaso Eletti (anche Selvaggia Lucarelli ha sbottato sui social), non si esclude che il conduttore del reality show Mediaset, possa decidere di far chiarezza nel corso della prima puntata di lunedì 13 settembre.