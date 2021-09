Giovedì 28 settembre, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Uomini e donne. I telespettatori hanno assistito a uno scontro tra Filiberto e Gemma Galgani. In particolare, il cavaliere ha attaccato la dama piemontese per l'atteggiamento mostrato lontano dai riflettori. Secondo l'uomo, la piemontese lontano dal dating show, è piuttosto noiosa.

Gemma criticata dal cavaliere

La puntata in onda ieri, 28 settembre, si è aperta con Tina Cipollari in versione Cupido. L'opinionista romana si è adoperata per cercare un cavaliere adatto a Gemma Galgani.

Tuttavia, nel guardare tra gli uomini presenti in studio ha lanciato delle frecciatine alla 70enne piemontese. Dal canto suo, Galgani ha sostenuto di non riuscire a trovare un uomo perché Tina influenzerebbe i cavalieri. A quel punto ha preso la parola Filiberto e ha sparato a zero su Gemma: "Mi sei simpatica, ma non sei una cima". Il cavaliere ha spiegato di essere stato rimproverato dalla dama, perché parlava troppo.

Come spiegato dal cavaliere, però, Gemma per tutto il tempo non avrebbe mai trovato un argomento serio. A detta del protagonista di U&D, due persone che si piacciono non possono parlare di tramonti: "Non avevi argomenti". Come un fiume in piena, Filiberto si è tolto dei sassolini dalla scarpa: "Ero interessato a te, ma mi hai deluso perché non sei sveglia".

Infine, l'uomo ha concluso il suo intervento con un'altra stoccata lanciata a Galgani: "Sei diventata lessa". In seguito all'accaduto, Gianni Sperti ha preso le difese della piemontese. Anche Antonello ha spezzato una lancia a favore della 70enne e ha dichiarato di essere interessato a conoscerla.

U&D: Ida e Marcello a gofie vele

Tra i protagonisti del Trono Over, ci sono stati anche Ida Platano e Marcello. La parrucchiera bresciana ha confidato di essere tornata serena, dopo il chiarimento avuto con il cavaliere. A tale proposito, la diretta interessata ha fatto sapere di avere ricevuto una sorpresa che l'ha resa felice: "È stato tutto il pomeriggio con me mentre stavo lavorando".

Infine, i due protagonisti di U&D hanno rivelato ai presenti in studio di essersi scambiati un altro bacio.

Per quanto riguarda Isabella Ricci, la dama ha deciso di conoscere meglio Michele. Armando Incarnato invece, ha mandato su tutte le furie Marika. Il motivo? Il cavaliere ha mostrato un certo interesse per Jessica.

Trono Classico: Matteo ha eliminato Maria

Nella puntata di mercoledì 28 settembre, Matteo Fioravanti ha deciso di eliminare Maria. La decisione è maturata dopo avere effettuato un'esterna sia con Maria che con Noemi. In studio, il tronista ha confidato di avere trovato la prima corteggiatrice più introversa mentre la seconda più sciolta e propensa ad avere un contatto fisico. Matteo ha spiegato di non trovare Maria affine a lui, così ha scelto di interrompere la conoscenza. Noemi invece ha ammesso di avere pensato molto al tronista dopo l'uscita, tanto da avere ascoltato una canzone che ricorda il loro percorso.