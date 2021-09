Ci sono delle importanti novità sulle registrazioni di Uomini e donne. Stando a quando riportato da una “talpa” de Il Vicolo delle News, Graziano Amato avrebbe ricevuto uno schiaffo da una dama. Ma non è tutto, Maria De Filippi avrebbe deciso di non mandare in onda la scena.

L’accaduto

Lo scorso 26 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite dal blog che si occupa del programma, Graziano Amato sarebbe stato schiaffeggiato da una dama. Al momento non è chiaro chi sia la donna misteriosa. Tuttavia, a scatenare l’ira della dama sarebbe stato l’atteggiamento del 43enne campano.

Graziano, inizialmente arrivato per corteggiare Ida Platano, sarebbe uscito con una dama e, una volta in studio, avrebbe mostrato uno scatto a Gianni Sperti in cui la donna le avrebbe fatto un “regalo” particolare: si tratterebbe di un paio di mutandine che la dama avrebbe tolto per chiudere la serata in modo sensuale. Ovviamente, il gesto non è stato gradito dalla donna che a sua volta avrebbe reagito con la violenza.

La decisione della conduttrice

In seguito allo schiaffo ricevuto da Graziano, Maria De Filippi avrebbe preso in mano le redini della registrazione. La conduttrice, secondo il racconto che si è diffuso nelle ultime ore sul web, avrebbe rimproverato il cavaliere per il gesto “poco carino” e la dama per avere reagito in quel modo.

De Filippi, però, avrebbe deciso di censurare la scena. Dunque, i telespettatori non vedranno mai lo schiaffo e la presunta rissa di cui si sta parlando in questi giorni. La redazione infatti, avrebbe deciso di tagliare la scena per non mandare in onda un episodio di violenza.

Nel frattempo, sul web alcuni telespettatori del dating show stanno cercando di capire quale sia la donna protagonista dell'episodio, ma il nome sembra essere ancora top secret.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Graziano Amato ha già partecipato a Uomini e Donne

Per gli amanti di Uomini e Donne, Graziano Amato è un già un volto noto. Il 43enne campano, in passato ha partecipato alla trasmissione ed era uscito con Liat Cohen: la frequentazione, tuttavia, giunse al termine pochi mesi dopo l’uscita dal programma. Non contento, il 43enne ha deciso di tornare in studio per conoscere una nuova donna e magari trovare l’amore della sua vita. Al momento, però, Graziano non sembra essere fortunato. Ida, infatti, pare voglia continuare la frequentazione con Marcello senza dare alcuna chance ad Amato.