L'amore è nell'aria ad Amici 21? Secondo NuovoTv, la risposta è positiva, ma i nuovi ballerini e cantanti della scuola più famosa d'Italia non c'entrano nulla, almeno per adesso, visto che il talent è appena iniziato. La rivista, infatti, si è lasciata andare ad alcune indiscrezioni che riguardano Raimondo Todaro, nuovo professore di ballo, e la sua ex moglie Francesca Tocca, da anni ballerina professionista del programma di Maria De Filippi, confermato nella programmazione domenicale di Canale 5. A quanto pare, la scelta di Raimondo di approdare ad Amici non sarebbe del tutto casuale o legata solo a scelte professionali.

Raimondo vuole riconquistare l'ex moglie?

La presenza di Raimondo Todaro al banco dei professori di danza di Amici 21 è stata molto gradita dal pubblico. La sua visione del ballo, totalmente opposta a quella di Alessandra Celentano, assicura una contrapposizione dialettica ai telespettatori che non mancherà di divertirli. L'addio a Ballando con le Stelle da parte di Todaro, però, secondo quanto riportato dalla rivista, non sarebbe stato dettato unicamente dalla voglia del ballerino di fare nuove esperienze lavorative ma anche dalla voglia di poter stare più vicino alla ex moglie Francesca.

Tocca, da anni, fa parte del corpo di ballo della scuola. Il matrimonio con Raimondo si concluse dopo la scelta della ballerina di danze latine di avvicinarsi ad un ex alunno di Amici, ossia Valentin.

Con quest'ultimo, ad oggi, si sono chiusi tutti i rapporti e, forse in virtù di ciò, Todaro potrebbe aver deciso di riavvicinarsi alla sua ex moglie. La coppia, inoltre, condivide l'amore per la figlia Jasmine per cui le voci riportate, sebbene non confermate dai due diretti interessati, potrebbero essere fondate.

La frecciatina di Milly Carlucci a Raimondo

L'arrivo ad Amici è senz'altro molto stimolante per Raimondo e magari la ritrovata passione per la moglie potrebbe essere per il professore la ciliegina sulla torta. Inoltre, sul web circola voce che Francesca e Todaro siano stati pizzicati a cena insieme in atteggiamenti piuttosto affettuosi.

Nel frattempo, non si sono ancora del tutto spente le polemiche per l'addio di Raimondo allo show di Raiuno.

Milly Carlucci, intervistata da Chi, ha preferito non dire nulla sull'ex maestro di Ballando con le Stelle, ma il suo silenzio è suonato come una vera e propria frecciatina. 'Se posso accendere un riflettore su Ballando non lo faccio parlando di chi non c’è, ma di chi fa parte del cast', ha dichiarato Milly. Quest'ultima, intanto, tra i suoi aspiranti ballerini potrà contare sulla presenza di Arisa, a sua volta ex professoressa di canto di Amici 20.