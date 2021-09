Nella soap opera Una vita le prossime settimane saranno incentrate sull'improvvisa morte di Ildefonso Cortes. Camino resterà quindi vedova e sprofonderà nello sconforto, decidendo di rifiutare anche l'eredità del defunto marito. Una decisione che la farà scontrare con la madre Felicia. Tra madre e figlia i rapporti saranno sempre più tesi.

Anticipazioni Una vita: Ildefonso umiliato in pubblico da Anabel

In Una vita nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5, le trame si concentreranno su Ildefonso e la moglie Camino Pasamar. Quest'ultima scoprirà il segreto del marito, il quale le confesserà di essere impotente a causa di una ferita di guerra.

Il segreto del marchesino non rimarrà tale a lungo, visto che Anabel rivelerà in pubblico ciò che le aveva poco prima confidato Camino. Ildefonso dovrà quindi affrontare la vergogna e non sembrerà avere la forza per farlo. Anche il nonno gli volterà le spalle e lo umilierà. L'unica a stargli accanto sarà Camino, la quale rifiuterà di annullare il loro matrimonio come chiestole da Felicia.

Ildefonso muore suicida, Camino in preda ai sensi di colpa

Lo scandalo legato a Ildefonso porterà il giovane marchesino a prendere una drastica decisione. Il marito di Camino scomparirà da Acacias.

Camino sarà disperata e farà di tutto per rintracciarlo, ma di lui non vi saranno tracce, sino a quando gli inquirenti lo ritroveranno privo di vita nelle acque di un lago.

Sarà chiaro che Ildefonso si è suicidato e ciò non farà che alimentare i sensi di colpa di Camino.

La giovane Pasamar rimarrà vedova a poche settimane dal matrimonio e non si darà pace per il fatto di non essere stata accanto come avrebbe dovuto al marito. Lei infatti, nel corso del breve matrimonio, non aveva fatto altro che pensare a Maite.

Camino rifiuta l'eredità di Ildefonso poi si scontra con Felicia

In questo momento di grande sconforto per Camino, a peggiorare a situazione ci si metterà la madre Felicia. La ristoratrice infatti, inviterà la figlia ad accettare l'eredità di Ildefonso. La giovane però non ne vorrà sapere, perché accettandola porterebbe avanti la farsa di un matrimonio mai iniziato realmente.

Camino quindi, rifiuterà l'eredità di Ildefonso e ciò la porterà a peggiorare i rapporti con la madre. Tra Felicia e la figlia andrà in scena un duro scontro, durante il quale la giovane vedova si innervosirà al punto da minacciare di chiudersi in un convento. I rapporti tra madre e figlia sembreranno destinati a peggiorare sempre di più.

Dando uno sguardo alle anticipazioni di Una vita, si viene a sapere che Camino, in una conversazione con Anabel, parlerà di Felicia utilizzando parole cariche di odio e rabbia.