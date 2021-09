Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni di Una vita. La TV Soap spagnola attualmente va in onda su Canale 5, alle 14:10, dal lunedì alla domenica e il sabato su Rete 4 in prima serata.

Nelle puntate del 13 e del 14 settembre, Marcos si dichiarerà nuovamente a Felicia, mentre Bellita vorrà partire per l'Argentina per raggiungere Cinta. Antonito annuncerà di voler entrare nel partito conservatore, ottenendo l'appoggio di Carmen. Lolita e Ramon, al contrario, saranno piuttosto restii. Inoltre, la testimonianza di Cesareo sarà rovinata da Velasco che troverà un modo per screditarlo.

Una vita, anticipazioni di lunedì 13 settembre: Marcos si dichiarerà a Felicia

Nella puntata del 13 settembre di Una vita, Felicia e Marcos decideranno di incontrarsi in un ristorante per pranzare insieme. Sarà un momento molto toccante perché i due inizieranno a parlare del passato e a riportare alla luce i vecchi ricordi. La loro mente tornerà a quando erano giovani e innamorati. Marcos, incapace di trattenersi, proverà a dichiararsi nuovamente alla donna. Felicia, però, nonostante l'emozione suscitata da quelle parole, affermerà di non essere pronta a una nuova relazione sentimentale.

Nel frattempo, Bellita non riuscirà più a sopportare l'idea di essere lontana da sua figlia. Vorrebbe raggiungerla in Argentina e farle compagnia durante la gravidanza.

José, però, sembra non essere d'accordo con la sua idea. Preferirebbe, infatti, rimanere ad Acacias e lasciare la figlia libera di vivere quel momento così importante.

Intanto, il matrimonio di Camino e Ildefonso sembrerà prendere una piega migliore. I due, infatti, trascorreranno un bellissimo pomeriggio insieme.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Spoiler di Una vita di martedì 14 settembre: Cesareo sarà pronto a testimoniare

Le anticipazioni di Una vita rivelano che, nella puntata del 14 settembre, Antonito darà una notizia sconvolgente alla sua famiglia: quella di volersi candidare per il partito conservatore. Lolita e Ramon non riusciranno a far luce sulle motivazioni dell'uomo e penseranno che sotto ci sia qualcosa di strano, mentre Carmen non si porrà alcuna domanda e, fin sa subito, starà sdalla sua parte.

Nel frattempo, con l'avanzare del processo contro Genoveva, Cesareo sarà chiamato a testimoniare. Sarà molto teso e, nel momento in cui si accingerà a raccontare la sua verità, Velasco penserà bene di screditarlo. Con uno stratagemma riuscirà a mettere in discussione le sue parole e a farle risultare poco credibili.