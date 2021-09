Quando mancano pochi giorni al ritorno su Canale 5 di Uomini e donne, sul web sta circolando un'indiscrezione sulla sua protagonista numero uno, che al momento non trova conferme. Una segnalazione del portale anticipazionitv sostiene che Gemma Galgani sarebbe una tra le vittime della nuova edizione di Scherzi a parte, quella che debutterà in tv il prossimo 12 settembre. La dama avrebbe creduto alla corte serrata di un ricco imprenditore, e non si esclude che nella "presa in giro" potrebbe essere coinvolta anche Tina Cipollari.

Rumor sul futuro in tv della protagonista di Uomini e Donne

Cosa ci faceva Gemma nei pressi degli studi tv dove sono in corso le registrazioni della nuova edizione di Scherzi a parte? Stando ad un rumor che si sta facendo sempre più insistente, Galgani potrebbe rientrare nel selezionato gruppo di "vittime" famose del programma che da metà settembre tornerà in onda su Canale 5.

Voci ancora non confermate, dunque, sostengono che la torinese sarebbe stata vista aggirarsi nei pressi della struttura che sta ospitando il format che quest'anno sarà condotto da Enrico Papi.

La protagonista assoluta di Uomini e Donne, dunque, potrebbe aver creduto allo scherzo pensato per lei dalla produzione Mediaset, un "siparietto" al quale potrebbe aver partecipato anche l'antagonista numero uno della 71enne, ovvero Tina Cipollari.

I dettagli sulla 'presa in giro' alla regina di Uomini e Donne

Anche se non è ancora arrivata l'ufficialità sulla presenza di Gemma nel cast di "vittime" della nuova stagione di Scherzi a parte, sul web stanno già circolando i dettagli su quello che le sarebbe successo non molto tempo fa.

Pare che la produzione del programma Mediaset abbia deciso di puntare sulla sfera sentimentale, e in particolare sule tante delusioni nelle quali è incappata Galgani negli ultimi anni.

Rumor che devono ancora trovare conferma, dunque, sostengono che la dama di Uomini e Donne sarebbe stata corteggiata a lungo da un facoltoso imprenditore, un signore che le avrebbe fatto credere di aver perso la testa per lei e per la sua innata sensualità.

La "regina" del dating-show di Maria De Filippi, dunque, sarebbe stata presa in giro su una questione che le sta particolarmente a cuore, ovvero la ricerca di quel principe azzurro che insegue ormai da 12 anni davanti alle telecamere e non solo.

Possibile coinvolgimento dell'opinionista di Uomini e Donne

Ricapitolando, recenti rumor sostengono che in questi giorni Gemma avrebbe registrato una puntata di Scherzi a parte in quanto "vittima" della nuova edizione. Galgani si sarebbe lasciata corteggiare da un ricco imprenditore, ma ovviamente non si sa come sono andate a finire le cose visto che questo "siparietto" deve ancora essere trasmesso su Canale 5.

Il format che quest'anno avrà Enrico Papi come presentatore, debutterà in televisione il prossimo 12 settembre, quindi presto si scoprirà se la dama del Trono Over parteciperà davvero a una delle serate in programma oppure se il Gossip che sta circolando si rivelerà infondato.

Tra i dettagli che stanno emergendo su questa probabile nuova apparizione della 71enne sul piccolo schermo, spicca quello sul possibile coinvolgimento di Tina Cipollari nello scherzo.

Pare che l'opinionista di Uomini e Donne sia stata complice nella presa in giro ordita ai danni della sua storica rivale, quella che sta per ritrovare negli studi Elios dopo quasi tre mesi di stop.

Il dating-show di Maria De Filippi, infatti, riprenderà la sua regolare programmazione a partire da lunedì 13, anche se le registrazioni della nuove puntate sono iniziate a fine agosto.