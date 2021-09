Cambia la programmazione della soap opera Una vita, una delle soap di maggiore successo in onda tutti i giorni nel daytime di Canale 5. Per questa nuova stagione televisiva autunnale 2021, ci saranno delle modifiche legate alla messa in onda delle nuove puntate della soap ambientata ad Acacias. Una delle più importanti riguarderà lo stop in prime time: gli episodi di Una vita, infatti, non andranno più in onda nella fascia serale di Rete 4, così come è successo in queste settimane estive.

Cambio programmazione per la soap opera Una vita

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione della soap Una vita per il nuovo autunno 2021, prevede che non ci sarà più spazio per la messa in onda in prime time sulla rete diretta con successo da Sebastiano Lombardi.

Questa estate, Mediaset ha puntato sugli episodi inediti di Una vita nella fascia serale del sabato di Rete 4, ottenendo una media superiore ai 900 mila spettatori e circa il 7% di share.

Numeri positivi anche se, per l'autunno, si è scelto di far proseguire la soap ambientata ad Acacias soltanto in daytime.

Di conseguenza, da sabato 18 settembre, al posto delle nuove puntate della soap opera spagnola, su Rete 4 andranno in onda dei film e si partirà con 007 - Licenza di uccidere, in programma alle ore 21:20 dopo il talk show Stasera Italia Weekend.

Le novità della programmazione di Una vita per l'autunno 2021

Ma questa non sarà l'unica novità legata alla programmazione autunnale della soap opera spagnola che, in questi anni, ha appassionato il pubblico di Canale 5, arrivando a toccare anche punte del 22-24% di share in daytime.

A partire sempre da sabato 18 settembre, ci saranno delle modifiche legate alla fascia pomeridiana di Canale 5, complice il ritorno di Amici 21.

Il talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda con i consueti speciali del sabato pomeriggio in programma dalle 14:10 alle 16:00 circa.

Di conseguenza, non ci sarà più spazio per la messa in onda della puntata di Una vita mentre "sopravvivrà" l'appuntamento con la soap americana Beautiful e poi, a seguire dalle 16 in poi, ci sarà l'appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Gli spoiler delle nuove puntate di Una vita

Insomma un autunno di cambiamenti per gli appassionati della soap opera, la quale promette grandi colpi di scena dal punto di vista delle trame.

Le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che ci sarà spazio per le nuove fasi del processo legato alla morte di Marcia.

Tra le testimonianze chiave ci sarà quella della domestica Laura, la quale tradirà la fiducia di Felipe e alla fine scagionerà la dark lady Genoveva, mantenendo così fede all'accordo fatto con l'avvocato Velasco. Addirittura accetterà di avvelenare il povero Felipe, riducendolo in fin di vita.