Il prossimo 13 settembre, su Canale 5, si accenderanno i riflettori sulla casa più spiata d'Italia. Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 ci sarà anche Soleil Sorge. La 27enne mentre si trova reclusa in una camera d'albergo per fare la quarantena, è stata protagonista di un botta e risposta social con Vera Gemma.

Il commento velenoso di Vera

Sulla pagina Instagram di Grande Fratello Vip Sondaggi, Vera Gemma ha commentato un post dedicato a Soleil Sorge. Scendendo nel dettaglio, l'ex concorrente de L'Isola dei Famosi ha chiosato: "Spontaneità saltami addosso".

Il commento velenoso di Vera non è passato inosservato alla destinataria.

Di conseguenza, Soleil ha deciso di replicare a tono: "Adoro che fai la slimy (viscida) però mi segui". Gemma anziché lasciar correre ha deciso nuovamente di rispondere alla futura gieffina. La 51enne ha ammesso di essere segretamente innamorata dell'influencer italo-americana. Poi, ha fatto chiarezza sul suo pensiero: "Resta il fatto che non ti trovo spontanea". Infine, Vera Gemma ha sostenuto che le risatine improvvise della "vippona" non fanno di lei una persona femminile ma una finta vittima indifesa. A tale proposito, l'ex naufraga ha rivelato che l'atteggiamento di Soleil spesso la annoia.

I presunti motivi dell'astio

All'ultima stoccata di Vera Gemma, Soleil Sorge ha preferito non rispondere (almeno per il momento). A quanto pare, i dissapori tra le due donne sarebbero nati a Pechino Express. Al Reality Show condotto da Costantino Della Gherardesca hanno partecipato entrambe e quando c'è stato da discutere, le due concorrenti non se le sono mai mandate a dire.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il motivo per cui la figlia di Giuliano Gemma abbia deciso di punzecchiare Soleil potrebbe essere legato proprio a quell'episodio.

Soleil Sorge pronta a mettersi in gioco

In questo momento, la 27enne si trova in una stanza d'hotel per effettuare la quarantena. Gli autori del Grande Fratello Vip 6 hanno detto di Soleil Sorge: "Creare scompiglio è il suo mestiere".

In effetti, non c'è nulla di più sbagliato. L'influencer italo-americana prima di varcare la porta rossa è stata protagonista di un botta e risposta con Sophie Codegoni. Quest'ultima ha affermato che nella casa potrebbe avere numerosi scontri con la coinquilina perché diretta ma caratterialmente diverse. In replica, Soleil ha affermato che l'ex tronista è ancora inesperta di reality show e magari cerca di creare la dinamica a tutti i costi.

Inoltre, Sorge troverà nella casa di Cinecittà un suo ex flirt. Stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi. In merito a quest'ultimo già girano voci che sia fidanzato ma che al reality show farà finta di corteggiare la 27enne.