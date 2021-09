Cambia la programmazione di Canale 5 nel weekend, e a farne le spese è la soap opera spagnola Una vita. Dal 2 ottobre, infatti, ci saranno dei cambiamenti e nel primo pomeriggio non ci sarà spazio per la messa in onda delle nuove puntate della soap Una Vita, la quale sarà sospesa per lasciare spazio al debutto di Scene da un matrimonio, il nuovo programma condotto da Anna Tatangelo.

Cambio programmazione Mediaset: la soap Una Vita sospesa al sabato

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione Mediaset rivelano che da questo sabato pomeriggio, in daytime, proseguirà la messa in onda di Beautiful, prevista come sempre dalle 13:40 alle 14:10 circa.

A seguire, però, non ci sarà più spazio per la soap Una Vita: gli abitanti di Acacias 38 cederanno spazio alla nuova trasmissione di Anna Tatangelo.

Il revival di Scene da un matrimonio, programma dedicato al giorno più bello di giovani coppie, sarà trasmesso ogni sabato dalle 14:10 alle 15:35 circa e, di conseguenza, occuperà buona parte dello slot orario che fino a questo momento era destinato alla messa in onda della soap iberica con protagonisti Genoveva e Felipe.

A seguire, poi, alle 15:40 ci sarà spazio per una nuova puntata di Love is in the air. La soap turca con Eda e Serkan che, contrariamente a tutte le aspettative, continuerà ad essere programmata anche al sabato pomeriggio (oltre all'appuntamento feriale) anche se in una fascia oraria diversa.

Anna Tatangelo al sabato, Love is in the air traina Verissimo

Alle 16:30, invece, la linea passerà a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, che continuerà a mantenere la messa in onda anche di domenica pomeriggio.

I fan di Una Vita, quindi, a partire dal mese di ottobre, potranno continuare a seguire le puntate in prima visione assoluta soltanto dal lunedì al venerdì, come sempre dalle 14:10 alle 14:45 circa, prima di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi.

Ma cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Una Vita in programma su Canale 5? Le anticipazioni riguardanti le trame della soap opera spagnola rivelano che grande attenzione sarà data alle vicende di Felipe.

Le anticipazioni di Una Vita: Felipe in pericolo

L'avvocato, infatti, finirà nel mirino del perfido Velasco che avrà un obiettivo ben chiaro e preciso: vuole far fuori definitivamente il marito di Genoveva.

Proprio per questo motivo, nelle puntate della soap previste dal 4 all'8 ottobre 2021, Velasco deciderà di mettere a punto una nuova strategia, tirando in ballo anche la domestica Laura.

Spetterà proprio a lei compiere la vendetta finale nei confronti di Felipe nel momento in cui Velasco la incaricherà ufficialmente di ammazzare il marito della Salmeron.