Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 20 a sabato 25 settembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Iledofonso racconterà qualche ricordo di guerra a Camino e deciderà di confessarle di aver subito una mutilazione nelle parti intime. Laura Alonso, durante il processo a carico di Genoveva, cambierà la sua versione e comprometterà la posizione di Felipe. Quest'ultimo deciderà di testimoniare contro Genoveva, una versione che getterà tanti dubbi sull'innocenza di Salmeron.

Laura cambierà la sua versione in tribunale

Nelle puntate in onda settimana prossima, Ildefonso parlerà con Camino di qualche ricordo della guerra, ma la ragazza gli farà altre domande perché vorrà saperne di più. Durante il processo Laura ritratterà la sua versione e dirà di non aver mai visto Genoveva ricevere l'arma del delitto da Santiago. Inoltre la domestica confermerà che Felipe ha maltrattato la moglie e di essere stata portata a letto da lui contro la sua volontà.

Poco dopo Alvarez Hermoso incontrerà Laura per strada e la aggredirà davanti a tutti, compromettendo ancora di più la sua già delicata situazione. Intanto Genoveva farà la sua deposizione in tribunale, interpretando la parte della moglie vittima di un marito libertino.

Anche Felipe deciderà di testimoniare al processo.

Bellita e Jose riusciranno finalmente a riconciliarsi dopo le varie divergenze e riceveranno un telegramma da Cinta che annuncerà l’inizio di una tournée in giro per l’Argentina. Mendez tenterà di proporre un patto a Laura per far sì che la donna collabori, ma la ragazza impaurita scapperà.

Ildefonso confesserà a Camino di aver avuto una mutilazione alle parti intime

Ildefonso deciderà di raccontare tutta la verità a Camino, dicendole che durante la guerra ha subito una mutilazione alle parti intime e per questo preferisce evitare con lei ogni rapporto. Camino rimarrà sconvolta dalla confessione, però non lo respingerà, anzi, gli mostrerà tutto il suo sostegno.

Ramon e Antonito faranno da portavoce ai loro partiti e decideranno di presentare i loro programmi ai soci del circolo. Dopo la testimonianza di Alvarez Hermoso, ci saranno tantissimi dubbi in merito all'innocenza di Genoveva, fino al momento in cui verrà interrogato da Velasco.

Soledad mostrerà alle altre domestiche tutta la sua schiettezza

Anabel deciderà di dichiarare guerra a Soledad, ma la donna non si lascerà affatto intimorire e in soffitta si farà subito notare per il suo carattere molto schietto, che darà fastidio ad alcune domestiche.

Bellita avrà di nuovo molto tempo libero e deciderà d'impiegarlo per fare alcuni lavori di ristrutturazione. Servante, invece, creerà un'imitazione della spilla di Jacques e la offrirà a Casilda e Jacinto, che però saranno poco convinti.