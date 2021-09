Visto l'ottimo riscontro avuto nelle prime due settimane di messa in onda, Mediaset ha deciso di fare una variazione per quanto riguarda la messa in onda di Amici 21. Quando furono presentati i palinsesti Mediaset per la stagione autunnale, il pomeridiano del talent di Maria De Filippi doveva essere trasmesso alle 14:00 del sabato per poi dare la linea a Verissimo. Invece, la domenica a dare la linea al programma di Silvia Toffanin, per il quale da quest'anno è previsto il doppio appuntamento nel weekend, doveva essere il nuovo programma condotto da Anna Tatangelo, ossia Scene da un matrimonio.

Ma adesso, c'è stato un cambiamento, reso ufficiale nella giornata del 28 settembre.

Variazioni nel palinsesto

Con un comunicato stampa, Mediaset ha reso noto al suo pubblico che la programmazione del weekend di Canale 5 subirà una piccola modifica. In particolare, Scene da un matrimonio e Amici 21 invertiranno i giorni di messa in onda inizialmente previsti. Due settimane fa, il talent show Amici 21 aveva occupato la fascia del primo pomeriggio della domenica di Canale 5, lasciata momentaneamente libera dal nuovo programma di Anna Tatangelo, che era stato rimandato per poter essere preparato nel miglior modo possibile. Tale variazione doveva durare solo per due domeniche.

Amici 21 ha avuto un'ottima accoglienza da parte del pubblico anche di domenica pomeriggio, tanto che i buoni risultati del talent che pare non conoscere crisi, hanno spinto i vertici Mediaset a lasciare tale collocazione.

Il programma di Maria e i nuovi talenti riusciranno a tenere testa al competitor di Rai Uno? Quel che è certo è che il programma gode di un seguito numeroso non solo tar i più giovani, ma anche nelle altre generazioni che seguono la trasmissione fin dalla sua prima edizione.

Amici 21 reggerà il confronto con i programmi di Rai Uno?

Non si sa ancora che tipo di riscontro avrà con il pubblico Scene da un matrimonio, ma già da sabato 2 ottobre alle 14:10, come indica il promo ufficiale, i telespettatori potranno confrontarsi con la conduzione della Tatangelo e con il taglio che quest'ultima vorrà dare al programma.

In ogni caso, fino ad ora Mediaset ha dichiarato di essere molto soddisfatta del nuovo assetto domenicale per cui questo pare sufficiente a non fare ulteriori cambiamenti.

C'è da sottolineare che Amici 21 ha potuto godere nelle prime due puntate della presenza dei talenti di Amici 20, che di certo hanno fatto da traino ai nuovi ragazzi della scuola influendo anche sugli ascolti elevati.