Uomini e donne riparte nel segno della polemica social. Questo pomeriggio, gran parte della prima puntata di questa nuova edizione è stata dedicata a Gemma Galgani: la dama torinese si è mostrata al pubblico nella sua nuova veste, con tanto di seno rifatto che non è passato affatto inosservato. In tantissimi hanno puntato il dito contro la dama torinese, ritenendo che alla sua età ha sbagliato a cedere di nuovo alla chirurgica estetica, tanto da essere definita "ridicola".

Bufera su Gemma Galgani dopo l'intervento al seno

Nel dettaglio, durante la prima puntata di Uomini e donne, Maria De Filippi ha annunciato e svelato al pubblico quelle che sono le novità riguardanti la dama torinese.

Gemma questa estate ha scelto di affidarsi alle mani di un noto chirurgo per rimpolpare le labbra ma soprattutto per rifare il décolletè.

Ecco allora che in studio si è presentata con questa importante novità che la riguarda e che ha scatenato subito la rabbia di Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e donne non ha perso tempo ad attaccare la sua nemica giurata, ritenendo che alla sua età non ha senso finire dal chirurgo per rifare il seno.

I fan di Uomini e donne sbottano contro Gemma sui social

Sta di fatto che Gemma si è ritrovata travolta dalle critiche non solo in studio ma anche sui social. In moltissimi hanno criticato la scelta della dama torinese, la quale adesso spera di poter finalmente trovare il principe azzurro col quale iniziare la favola d'amore fuori dagli studi del programma Mediaset.

"Ha ragione Tina: che senso ha rifarsi ad una certa età?", ha scritto un utente sui social schierandosi contro la dama torinese e a favore del pensiero espresso in studio dalla Cipollari. "Passa il messaggio che per trovare un uomo bisogna rifarsi", ha sentenziato ancora un altro spettatore social contro il programma di Maria De Filippi.

'Ridicola, che schifo', scrivono i fan dopo l'operazione di Gemma

"È bruttissimo quel seno. Semplicemente perché ha 71 anni e quel tipo di seno si vede che è finto", ha sbottato ancora un altro spettatore social del programma contro la dama torinese di Uomini e donne. "Ridicola, che schifo. Mi fa pena", ha scritto ancora un altro commentatore social decisamente molto duro nei confronti di Gemma dopo l'operazione fatta al décolleté.

"Poraccia, quanto si crede una star di Hollywood. Doveva rifare la testa", ha scritto ancora un altro commentatore social di Uomini e donne. Insomma una vera bufera web nei confronti della dama torinese che, anche quest'anno, si appresta a conquistare lo "scettro" di protagonista per eccellenza del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.