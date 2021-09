Nervi tesi nello studio di Uomini e donne questo pomeriggio. Tina Cipollari ha dovuto fare i conti col ritorno del cavaliere Filiberto. Tra i due non corre affatto buon sangue e, dopo lo scontro della scorsa settimana, ecco che sono tornati nuovamente a scontrarsi. Questa volta, però, il cavaliere è apparso ancora più duro nei confronti di Tina al punto che l'opinionista ha perso le staffe anche nei confronti di Maria De Filippi, che dagli scalini ha assistito allo scontro in silenzio.

Tina Cipollari sbotta anche contro Maria De Filippi a Uomini e donne

Nel dettaglio, nel corso di questa nuova puntata di Uomini e donne trasmessa su Canale 5, Tina ha dovuto fare i conti col ritorno del cavaliere Filiberto e tra i due si è riacceso di nuovo lo scontro.

Tina lo ha subito ripreso perché il cavaliere, prima di prendere la parola, non ha nemmeno salutato ed ecco che è ripartito lo scontro acceso nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Filiberto ha incalzato Tina, al punto che l'opinionista si è trovata in grande difficoltà e questa volta ha tirato in ballo anche la padrona di casa di Uomini e donne. Cipollari, non riuscendo a prendere la parola dati i continui attacchi da parte di Filiberto, ha tirato in ballo la conduttrice chiedendole di rifare ordine in studio.

Il duro attacco di Tina contro il cavaliere Filiberto

"Maria posso dire una parola o non si può? Puoi fare un po' di ordine? Puoi richiamarlo all'ordine un attimo, visto che a me neanche mi sente?", ha sbottato Tina mentre cercava di prendere la parola, chiedendo aiuto anche alla conduttrice.

Subito dopo questa richiesta, Tina si è lasciata andare a un durissimo sfogo nei confronti di Filiberto e il cavaliere è stato attaccato prepotentemente dall'opinionista di Uomini e donne.

"Caro Filiberto sai che ti dico nella mia maleducazione? Ti dico che sei un ciarlatano, un cantastorie, un cialtrone. Ecco cosa sei", ha sbottato Tina tra gli applausi del pubblico presente in studio che si è schierato dalla parte dell'opinionista.

Due nemici per Tina a Uomini e donne 2021/2022

Insomma un inizio stagione decisamente "turbolento" per Tina, la quale quest'anno si ritrova a dover fare i conti in studio con ben due "nemici". Non solo la dama torinese Gemma Galgani, con la quale ormai da anni è ai ferri corti e si lasciano andare a degli accesissimi scontri verbali in studio (e talvolta anche fisici).

A dare filo da torcere all'opinionista di Uomini e donne è arrivato anche il cavaliere Filiberto che, con i suoi modi di fare, è riuscito più volte a far perdere le staffe alla Cipollari, come è successo nel corso dell'ultima puntata trasmessa su Canale 5.